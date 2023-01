Nominácie na Zlaté maliny sú známe, anticenu môže získať aj oscarový herec Tom Hanks

Tri nominácie pre Toma Hanksa

Víťazov vyhlásia deň pred Oscarmi



Prehľad nominácií v 43. ročníku anticien Zlaté maliny :

Najhorší film:

Blondínka

Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius



Najhorší herec:

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) - Good Mourning

Pete Davidson (len hlas) - Marmaduk

Tom Hanks (ako Gepetto) - Pinocchio

Jared Leto - Morbius

Sylvester Stallone - Samaritán



Najhoršia herečka:

Ryan Kiera Armstrong - Podpaľačka

Bryce Dallas Howard - Jurský svet: Nadvláda

Diane Keaton - Mack & Rita

Kaya Scodelario - The King’s Daughter

Alicia Silverstone - The Requin



Najhorší herec vo vedľajšej úlohe:

Pete Davidson (cameo) - Good Mourning

Tom Hanks - Elvis

Xavier Samuel - Blondínka

Mod Sun - Good Mourning

Evan Williams - Blondínka



Najhoršia herečka vo vedľajšej úlohe:

Adria Arjona - Morbius

Lorraine Bracco (len hlas) - Pinocchio

Penélope Cruz - Kód 355

Bingbing Fan - Kód 355 a The King’s Daughter

Mira Sorvino - Lamborghini



Najhoršie spojenie na filmovom plátne:

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) a Mod Sun - Good Mourning

obe skutočné postavy v bludnej spálňovej scéne v Bielom dome - Blondínka

Tom Hanks a jeho latexom pokrytá tvár (a absurdný prízvuk) - Elvis

Andrew Dominik a jeho problémy so ženami - Blondínka

dve pokračovania 365 dní (obe uvedené v roku 2022)



Najhoršia réžia:

Judd Apatow - V bubline

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) a Mod Sun - Good Mourning

Andrew Dominik - Blondínka

Daniel Espinosa - Morbius

Robert Zemeckis - Pinocchio



Najhorší scenár:

Blondínka - Andrew Dominik, adaptácia „biografického románu“ od Joyce Carol Oates

Pinocchio - Robert Zemeckis a Chris Weitz (neautorizované pozostalosťou Carla Collodiho)

Good Mourning - Machine Gun Kelly a Mod Sun

Jurský svet: Nadvláda - Emily Carmichael, Colin Trevorrow a Derek Connolly

Morbius - Matt Sazama a Burk Sharpless



Najhorší remake, rip-off alebo pokračovanie:

Blondínka

obe pokračovania 365 dní - 365 dní: Ten deň a Ďalších 365 dní

Pinocchio

Podpaľačka

Jurský svet: Nadvláda





23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nomináciám v 43. ročníku udeľovania Zlatých malín za to najhoršie, čo priniesol uplynulý filmový rok, vládne životopisný film Blondínka o Marilyn Monroe . Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že snímka má v hre osem nominácií.Sedem si na konto pripísala komédia Good Mourning rappera a speváka Machine Gun Kellyho, šesť si vyslúžil Pinocchio z dielne Disney a päť má Morbius.BBC tiež upozorňuje, že tri nominácie organizátori malín udelili dvojnásobnému držiteľovi Oscara Tomovi Hanksovi - za stvárnenie Gepetta v spomenutom disneyovskom Pinocchiovi, vedľajšiu rolu v životopisnej snímke Elvis a tiež v kategórii Najhoršie spojenie na filmovom plátne, kde pripomínajú jeho „latexom pokrytú tvár (a absurdný prízvuk)“.Elvis režiséra a scenáristu Baza Lurhmanna pritom dosiaľ zbieral prevažne chvály kritikov, pripísal si na konto deväť nominácií na britské ceny BAFTA a Austin Butler získal Zlatý glóbus za titulnú rolu.Organizátori Zlatých malín označujú svoje anticeny ako „škaredého bratranca Oscarov“ a upozorňujú nimi na to najhoršie, čo priniesol uplynulý filmový rok. Svojich „víťazov“ vyhlásia 11. marca, teda deň pred Oscarmi.