|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 7.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vanda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. februára 2026
Nomináciu na Slnko v sieti získal aj Neuer, jeden z najvýraznejších vlaňajších televíznych titulov
Tagy: Slnko v sieti Televízia JOJ
Nomináciu na Slnko v sieti získal aj Neuer, ktorý je jedným z najvýraznejších vlaňajších televíznych titulov. Filmová séria spojená s televíziou ...
Zdieľať
7.2.2026 (SITA.sk) - Nomináciu na Slnko v sieti získal aj Neuer, ktorý je jedným z najvýraznejších vlaňajších televíznych titulov. Filmová séria spojená s televíziou JOJ zabojuje v kategórii Najlepší televízny film / miniséria / seriál. Do aktuálneho ročníka cien Slnko v sieti je prihlásených 38 audiovizuálnych diel.
Rok 2025 sa podľa Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) tešil nielen vysokému diváckemu záujmu, ale aj odvahe experimentovať a otvárať silné spoločenské a osobné témy.
"Mimoriadne ma teší, že rok 2025 jasne ukázal silu mladej generácie filmových tvorcov a tvorkýň. Možno sme svedkami novej prichádzajúcej vlny talentov, ktorá prináša dôležité témy. Aj v náročných podmienkach rastie ich aktivita, tvorivosť a odhodlanosť pokračovať v práci. Pre slovenskú kultúru je to dôležité a motivujúce posolstvo do budúcnosti,‟ povedala prezidentka SFTA Katarína Krnáčová.
Jedným z najvýraznejších vlaňajších televíznych titulov sa stal práve Neuer - filmová séria televízie JOJ, napísaná kriminalistom vystupujúcim pod pseudonymom Václav Neuer. Séria patrila počas jesene k najsledovanejším a najdiskutovanejším domácim seriálom. Televízia spresnila, že každou svojou epizódou Neuer zasiahol takmer 520-tisíc divákov.
"Pri svojom štarte dosiahol sledovanosť 10,2 % (Rtg%) pri podiele nad 24 % (Shr%) a zásahu vyše 687-tisíc divákov (AvRch000)," priblížila televízia s tým, že Neuer aktuálne patrí aj medzi najsledovanejšie formáty v susednom Česku.
"Je za tým obrovský kus práce, snahy, energie, bystrých hláv, šikovných ľudí, úžasných hercov a kolegov. Dúfam, že sa filmovou sériou pootvoria tieto brány ešte viac a že aj my budeme prinášať českým divákom našu tvorbu. Želal by som si, keby to bolo onedlho aj v slovenskom znení. Neuerovi prajem veľa rokov priazne a nech sa mu darí," uviedol herec Ladislav Bédi, ktorý si vo filmovej sérii zahral mladého kriminalistu.
V kategórii okrem Neuera zabojuje aj ďalší výrazný titul, ktorý je spojený s televíziou JOJ, a tým je Miki. Televízia ho minulý rok odvysielala ako minisériu. Rovnako tomu bolo aj u titulu Černák, ktorý televízie priniesla v štyroch epizódach.
"V nomináciách Slnko v sieti 2025 sa objavujú tiež tituly, ktoré sú s nami partnersky zviazané. Medzi nimi je dráma Otec s hlavným protagonistom Milanom Ondríkom, ktorá získala deväť nominácií vrátane kategórie Najlepší hraný film, a rovnako aj film Zbormajster s Jurajom Lojom v hlavnej úlohe," doplnila televízia JOJ, ktorá tieto filmy odvysiela v tomto roku.
Zdroj: SITA.sk - Nomináciu na Slnko v sieti získal aj Neuer, jeden z najvýraznejších vlaňajších televíznych titulov © SITA Všetky práva vyhradené.
Rok 2025 sa podľa Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) tešil nielen vysokému diváckemu záujmu, ale aj odvahe experimentovať a otvárať silné spoločenské a osobné témy.
"Mimoriadne ma teší, že rok 2025 jasne ukázal silu mladej generácie filmových tvorcov a tvorkýň. Možno sme svedkami novej prichádzajúcej vlny talentov, ktorá prináša dôležité témy. Aj v náročných podmienkach rastie ich aktivita, tvorivosť a odhodlanosť pokračovať v práci. Pre slovenskú kultúru je to dôležité a motivujúce posolstvo do budúcnosti,‟ povedala prezidentka SFTA Katarína Krnáčová.
Najvýraznejší televízny titul
Jedným z najvýraznejších vlaňajších televíznych titulov sa stal práve Neuer - filmová séria televízie JOJ, napísaná kriminalistom vystupujúcim pod pseudonymom Václav Neuer. Séria patrila počas jesene k najsledovanejším a najdiskutovanejším domácim seriálom. Televízia spresnila, že každou svojou epizódou Neuer zasiahol takmer 520-tisíc divákov.
"Pri svojom štarte dosiahol sledovanosť 10,2 % (Rtg%) pri podiele nad 24 % (Shr%) a zásahu vyše 687-tisíc divákov (AvRch000)," priblížila televízia s tým, že Neuer aktuálne patrí aj medzi najsledovanejšie formáty v susednom Česku.
"Je za tým obrovský kus práce, snahy, energie, bystrých hláv, šikovných ľudí, úžasných hercov a kolegov. Dúfam, že sa filmovou sériou pootvoria tieto brány ešte viac a že aj my budeme prinášať českým divákom našu tvorbu. Želal by som si, keby to bolo onedlho aj v slovenskom znení. Neuerovi prajem veľa rokov priazne a nech sa mu darí," uviedol herec Ladislav Bédi, ktorý si vo filmovej sérii zahral mladého kriminalistu.
Ďalšie nominované tituly
V kategórii okrem Neuera zabojuje aj ďalší výrazný titul, ktorý je spojený s televíziou JOJ, a tým je Miki. Televízia ho minulý rok odvysielala ako minisériu. Rovnako tomu bolo aj u titulu Černák, ktorý televízie priniesla v štyroch epizódach.
"V nomináciách Slnko v sieti 2025 sa objavujú tiež tituly, ktoré sú s nami partnersky zviazané. Medzi nimi je dráma Otec s hlavným protagonistom Milanom Ondríkom, ktorá získala deväť nominácií vrátane kategórie Najlepší hraný film, a rovnako aj film Zbormajster s Jurajom Lojom v hlavnej úlohe," doplnila televízia JOJ, ktorá tieto filmy odvysiela v tomto roku.
Zdroj: SITA.sk - Nomináciu na Slnko v sieti získal aj Neuer, jeden z najvýraznejších vlaňajších televíznych titulov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Slnko v sieti Televízia JOJ
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Henrich Varga kandiduje s podporou liberálov na nitrianskeho župana, Smer a Hlas chce vymeniť aj na krajskej úrovni – VIDEO
Henrich Varga kandiduje s podporou liberálov na nitrianskeho župana, Smer a Hlas chce vymeniť aj na krajskej úrovni – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Proces v kauze vraždy Kuciaka má pokračovať výsluchom obžalovaných, spojený je aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov
Proces v kauze vraždy Kuciaka má pokračovať výsluchom obžalovaných, spojený je aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov