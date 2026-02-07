|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 7.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vanda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. februára 2026
Henrich Varga kandiduje s podporou liberálov na nitrianskeho župana, Smer a Hlas chce vymeniť aj na krajskej úrovni – VIDEO
Tagy: Kandidát nitriansky župan Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Primátor Nitry Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
Henrich Varga kandiduje na nitrianskeho župana. Podporu má od strany Sloboda a Solidarita ...
Zdieľať
7.2.2026 (SITA.sk) - Henrich Varga kandiduje na nitrianskeho župana. Podporu má od strany Sloboda a Solidarita (SaS). Varga je krajským poslancom, poradcom primátora Nitry a členom regionálnej strany Tím kraj Nitra. Na post nitrianskeho župana kandiduje s podporou SaS a tiež mimoparlamentných strán Maďarské fórum a Občianska konzervatívna strana.
Varga zdôraznil, že Nitriansky kraj potrebuje zmenu, ktorá bude zárukou, že župan bude konečne pracovať pre ľudí, nie pre oligarchov. Súčasne vyhlásil, že chce vymeniť Smer a Hlas aj na krajskej úrovni.
"Súčasný župan Branislav Becík stelesňuje všetko, čo predstavuje Smerohlas = Kšefty a netransparentnosť. Becík je zároveň aj poslancom parlamentu, kde hlasoval za všetky zákony, ktoré poškodili ľudí a aj Nitriansky kraj. Toto musí skončiť a týchto ľudí musíme vymeniť,” zdôraznil Varga.
Kandidát na župana je presvedčený, že zmena v kraji je možná. Ako príklad uviedol víťazstvo nitrianskeho primátora Mareka Hattasa. "Aj Marekovi verilo iba málo ľudí, no nám sa podarilo presadiť úplne normálnou, poctivou a slušnou politikou,” povedal Varga. Aj napriek tomu, že dostáva podporu od politických strán, ubezpečil, že chce byť kandidátom ľudí.
Sobotným dňom tak začína so zberom podpisov pod svoju kandidatúru. "Mojím cieľom je prejsť všetky mestá a obce v Nitrianskom kraji a vyzbierať aspoň 5 000 podpisov od ľudí,” informoval Varga, ktorý chce predstaviť aj víziu s názvom Plán pre lepší Nitriansky kraj.
SaS Vargu podporuje už od prvej chvíle. Predseda SaS Branislav Gröhling je presvedčený, že Nitriansky kraj potrebuje zmenu. Prinesie ju podľa neho práve Varga a jeho tím.
"Henricha Vargu poznám dlhé roky a máme spoločné hodnoty. Spája nás boj proti neprávostiam a za lepší život pre všetkých ľudí v Nitrianskom kraji, a nielen pre pár vyvolených. Henrich Varga je dobrá voľba pre ľudí v našom kraji,” povedala poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková.
Rovnako primátor Nitry verí, že Varga bude pracovať pre lepší život obyvateľov. "Verím, že Henrich zvíťazí a budeme môcť spoločne budovať Nitriansky kraj, kde sa bude ľuďom lepšie žiť," uzavrel Hattas.
Zdroj: SITA.sk - Henrich Varga kandiduje s podporou liberálov na nitrianskeho župana, Smer a Hlas chce vymeniť aj na krajskej úrovni – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Varga zdôraznil, že Nitriansky kraj potrebuje zmenu, ktorá bude zárukou, že župan bude konečne pracovať pre ľudí, nie pre oligarchov. Súčasne vyhlásil, že chce vymeniť Smer a Hlas aj na krajskej úrovni.
"Súčasný župan Branislav Becík stelesňuje všetko, čo predstavuje Smerohlas = Kšefty a netransparentnosť. Becík je zároveň aj poslancom parlamentu, kde hlasoval za všetky zákony, ktoré poškodili ľudí a aj Nitriansky kraj. Toto musí skončiť a týchto ľudí musíme vymeniť,” zdôraznil Varga.
Zmena v kraji je možná
Kandidát na župana je presvedčený, že zmena v kraji je možná. Ako príklad uviedol víťazstvo nitrianskeho primátora Mareka Hattasa. "Aj Marekovi verilo iba málo ľudí, no nám sa podarilo presadiť úplne normálnou, poctivou a slušnou politikou,” povedal Varga. Aj napriek tomu, že dostáva podporu od politických strán, ubezpečil, že chce byť kandidátom ľudí.
Sobotným dňom tak začína so zberom podpisov pod svoju kandidatúru. "Mojím cieľom je prejsť všetky mestá a obce v Nitrianskom kraji a vyzbierať aspoň 5 000 podpisov od ľudí,” informoval Varga, ktorý chce predstaviť aj víziu s názvom Plán pre lepší Nitriansky kraj.
Podpora od SaS
SaS Vargu podporuje už od prvej chvíle. Predseda SaS Branislav Gröhling je presvedčený, že Nitriansky kraj potrebuje zmenu. Prinesie ju podľa neho práve Varga a jeho tím.
"Henricha Vargu poznám dlhé roky a máme spoločné hodnoty. Spája nás boj proti neprávostiam a za lepší život pre všetkých ľudí v Nitrianskom kraji, a nielen pre pár vyvolených. Henrich Varga je dobrá voľba pre ľudí v našom kraji,” povedala poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková.
Rovnako primátor Nitry verí, že Varga bude pracovať pre lepší život obyvateľov. "Verím, že Henrich zvíťazí a budeme môcť spoločne budovať Nitriansky kraj, kde sa bude ľuďom lepšie žiť," uzavrel Hattas.
Zdroj: SITA.sk - Henrich Varga kandiduje s podporou liberálov na nitrianskeho župana, Smer a Hlas chce vymeniť aj na krajskej úrovni – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát nitriansky župan Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Primátor Nitry Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tlačovky Žilinku a Remetu tesne po sebe neboli náhodou, Fico za nimi vidí podporu opozície
Tlačovky Žilinku a Remetu tesne po sebe neboli náhodou, Fico za nimi vidí podporu opozície
<< predchádzajúci článok
Nomináciu na Slnko v sieti získal aj Neuer, jeden z najvýraznejších vlaňajších televíznych titulov
Nomináciu na Slnko v sieti získal aj Neuer, jeden z najvýraznejších vlaňajších televíznych titulov