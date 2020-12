Norbert Gombos sa stal tenistom roka, medzi ženami uspela Karolína Schmiedlová

Slávnostný galavečer zrušili

16.12.2020 (Webnoviny.sk) - Tenistom roka na Slovensku sa stal po troch rokoch opäť Norbert Gombos . Medzi ženami triumfovala rovnako druhýkrát Anna Karolína Schmiedlová . Triumfy v juniorskej kategórii z vlaňajška obhájili Lukáš Pokorný a Romana Čísovská.Talentom roka je 13-ročná hráčka Slávie Trnava Renáta Jamrichová a v tímovej kategórii dominovali fedcupové reprezentantky SR, ktoré postúpili na finálový turnaj PF do Budapešti. Ten sa pre pandémiu koronavírusu presunul na apríl 2021.Výsledky tradičnej ankety Slovenského tenisového zväzu oznámili na tlačovej konferencii, ktorá sa netradične konala "online". Slávnostný galavečer zrušili v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu.Víťazný Gombos v "pandemickom" roku 2020 postúpil do 3. kola na Roland Garros v Paríži, 2. kolo si zahral na US Open v New Yorku a v hlavnej súťaži bol aj na Australian Open v Melbourne.Na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži postúpil do osemfinále, čo dosiahol na podujatí tohto rangu po prvý raz.Okrem toho bol aj vo štvrťfinále na turnaji ATP 250 v Montpellieri a na konci sezóny sa dostal na 88. priečku singlového rebríčka ATP. Vyššie bol iba v októbri 2017 na 80. mieste.Od hlasujúcich odborníkov získal 210 bodov a suverénne zvíťazil pred Lukášom Kleinom (56 bodov) a Andrejom Martinom (54).Zverenec trénera Tibora Tótha zároveň získal cenu pre najpopulárnejšieho slovenského tenistu za rok 2020 v hlasovaní fanúšikov na stránke www.stz.sk."Vôbec som nečakal, že získam až dve ocenenia. Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí za mňa hlasovali. Napriek všeobecne ťažkej sezóne som sa vrátil do elitnej stovky rebríčka. Bola to moja najlepšia sezóna. Veľká vďaka patrí celému môjmu tímu - tenisovému trénerovi Tiborovi Tóthovi aj kondičnému Dávidovi Olaszovi. Majú veľkú zásluhu na tom, že sa mi podarilo dosiahnuť kvalitné výsledky," poďakoval sa Gombos aj na webe STZ.Schmiedlová triumfovala v ankete STZ po piatich rokoch. Tentoraz so ziskom 192 bodov pred kolegyňou z fedcupového tímu a kamarátkou z Košíc Viktóriou Kužmovou (122). Tretia skončila Kristína Kučová so 49 bodmi.Zverenkyňa trénera Petra Hubera Schmiedlová sa v lete stala víťazkou domácej turnajovej série Peugeot Tennis Tour 2020.Na antukovom vrchole skrátenej sezóny Roland Garros postupom do 3. kola vyrovnala svoje parížske maximum z roku 2014. Na turnaji WTA v Prahe bola vo štvrťfinále.Vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre jej aktuálne patrí 135. priečka. Schmiedlová sa stala hráčkou roka napriek tomu, že Kužmová figuruje vyššie v renkingu - na 97. mieste."Veľmi sa teším z ocenenia. Bol to naozaj ťažký rok. Nebolo veľa možností uhrať niečo na medzinárodnom okruhu. Ďakujem Slovenskému tenisovému zväzu za to, že napriek pandémii koronanavírusu zorganizoval túto anketu. Veľká vďaka patrí aj mojim trénerom Petrovi Huberovi a Ladislavovi Olaszovi. Ďakujem všetkým, ktorí počas celého roka stáli pri mne,“ povedala Schmiedlová.