Norbert Gombos už v Paríži ďalšieho svetového hráča nezdolal, zradilo ho prvé podanie aj únava

Gombos nemal šancu na zvrat

Z Paríža si odnáša veľa pozitív

Účasť na turnaji v Bratislave je neistá

6.11.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Norbert Gombos po triumfe nad Belgičanom Davidom Goffinom na podujatí ATP Masters 1000 v Paríži už ďalšieho hráča z najlepšej svetovej pätnástky nezdolal.Proti Španielovi Pablovi Carrenovi-Bustovi ho nepodržalo prvé podanie a na jeho výkone sa prejavila aj únava z náročných zápasov v predchádzajúcich dňoch. Gombos prehral 5:7, 2:6 s kvalitne obsadeným turnajom sa rozlúčil v osemfinále."V prvom sete som si hneď prehral podanie, ale vrátil som sa do hry. Problémy so servisom však pokračovali, a hoci som dokázal stratené podanie vždy získať späť, nepodarilo sa mi ho následne potvrdiť a dostať sa do vedenia. Po druhom podaní súper dobre returnoval a počas celých výmen som bol pod tlakom. Škoda, lebo v niektorých gemoch som mal aj prevahu, len sa nezišli všetky okolnosti. Zahral som pár tesných lôpt, ktoré keby mi padli do kurtu, mohlo to dopadnúť inak," uviedol Norbert Gombos na oficiálnom webe Slovenského tenisového zväzu Druhé dejstvo malo už jednoznačný charakter. Gombos získal prvý gem až za stavu 0:4 a priznal, že nemal šancu na zvrat."Súper hral bezchybne, tlačil ma v každej výmene. Cítil som už aj únavu z predošlých dní, čo mi postupne uberalo sebavedomie. Nedá sa nič robiť, Pablo má vynikajúcu formu a hrá dobre," doplnil 30-ročný rodák z Galanty.Gombos dosiahol životný úspech na turnaji prestížnej série Masters 1000. Odmenou mu je status slovenskej jednotky a tiež priebežný postup zo 105. na 88. priečku v online verzii rebríčka ATP. V parížskej Accor Arene Gombos vyhral štyri zápasy, z toho dva v kvalifikácii. Zdolal aj svetovú štrnástku Belgičana Davida Goffina a potvrdil účasť v hlavnej súťaži na Australian Open 2021."Keby mi niekto pred odchodom do Paríža povedal, že sa kvalifikujem a budem v treťom kole na takom veľkom turnaji, bral by som to všetkými desiatimi. Odnášam si veľa pozitív. Ukázalo mi to, že viem hrať vyrovnané partie s najlepšími hráčmi. Rovnako mi to naznačilo, v čom všetkom sa ešte môžem zlepšovať. Za túto skúsenosť som veľmi vďačný," zhodnotil Gombos.Zverenec trénera Tibora Tótha a kondičného Dávida Olasza by sa mal ešte predstaviť na challengerovom turnaji Peugeot Slovak Open 2020. Na najväčšom turnaji na Slovensku v roku 2016 dokráčal až k titulu. Zatiaľ si však nie je istý, či budúci týždeň vôbec zasiahne do bojov v bratislavskom NTC."O účasti na Peugeot Slovak Open sa rozhodnem v piatok po prílete domov. Všetko bude závisieť od toho, ako sa budem cítiť. Pomaly sa ozýva únava, telo si pýta svoje. Počas turnaja som trochu cítil ľavé koleno aj členok. Na Bratislavu sa musím cítiť stopercentne fit, aby som mohol štartovať a uhrať nejaký dobrý výsledok," dodal Gombos pre stz.sk.