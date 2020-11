Ovečkin chce hrať za Capitals ešte niekoľko rokov, posledný zápas však bude patriť Dinamu

Vyše sedemsto gólov

Gretzky ako méta

6.11.2020 - Ruský hokejový cár Alexander Ovečkin sa ešte nechystá ukončiť kariéru, ale v jednej veci má elitný útočník Washingtonu jasno - na záver si chce zahrať vo svojom domovskom klube Diname Moskva.Ovečkin má 35 rokov a od sezóny 2005/2006 pôsobí v NHL v tíme Washingtonu Capitals: Pred dvoma rokmi s ním vybojoval slávny Stanleyho pohár a v jeho drese sa stal jedným z najobávanejších strelcov hokejovej histórie."Moja kariéra sa zatiaľ neskončila. Cítim sa v rozkvete síl a bodaj by som ešte hral na najvyššej úrovni štyri - päť rokov. A všetky by som chcel stráviť vo Washingtone. Nie je to otázka peňazí, ale princípu. Potom by som sa však chcel ešte vrátiť do Dinama a odohrať tam svoj posledný zápas," vyhlásil Ovečkin na webe RTVI. Informáciu priniesol aj portál Sport24.ru.Deväťnásobný najlepší strelec NHL si v ranom štádiu kariéry v rokoch 2001 - 2005 obliekal dres Dinama Moskva. Do svojho domovského prístavu sa vrátil aj v sezóne 2013/2014, keď bol v NHL "lockout".Ovečkin v minulom ročníku prekonal hranicu 700 gólov v NHL ako ôsmy hráč v histórii. Aktuálne má na konte 706 presných zásahov a na dosah siedmeho Mika Gartnera (708) aj šiesteho Phila Esposita (717).Za lídrom, legendárnym Kanaďanom Wayneom Gretzkym, zaostáva o zdanlivo neprekonateľných 188 gólov.Viacerí pozorovatelia sa však zhodujú, že Gretzkého by ešte Ovečkin mohol vyzvať na súboj o streleckého kráľa histórie NHL."Kľúčom k úspechu bude jeho dlhovekosť. Dôležitým faktorom je aj zdravie hráča. Stále dobre strieľa a čím dlhšie mu to vydrží, tým väčšiu má šancu. Vo Washingtone má okolo seba dobrý tím a naše presilovky patria medzi najlepšie v lige, čo len zvyšuje jeho možnosti," uviedol generálny manažér Capitals Brian MacLellan ešte na začiatku roka 2020.