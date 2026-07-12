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12. júla 2026
Nóri protestovali proti uznaniu prvého gólu Angličanov. Lopta sa dotkla kábla, ale rozhodca to nevidel – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026 Protesty
FIFA zdôraznila, že čipová technológia zabudovaná v lopte nepreukázala kontakt s káblom. Tréner nórskej futbalovej reprezentácie Staale Solbakken vyjadril presvedčenie, že lopta, ktorá viedla k ...
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12.7.2026 (SITA.sk) - FIFA zdôraznila, že čipová technológia zabudovaná v lopte nepreukázala kontakt s káblom.
Tréner nórskej futbalovej reprezentácie Staale Solbakken vyjadril presvedčenie, že lopta, ktorá viedla k vyrovnávajúcemu gólu Anglicka vo štvrťfinále majstrovstiev sveta, sa predtým dotkla kábla nad hlavou kamery.
V takom prípade mala byť hra prerušená, ale to sa nestalo.
Situácia nastala počas nadstaveného času prvého polčasu, keď brankár Nórska Orjan Nyland vyslal dlhý výkop, pričom lopta náhle zmenila trajektóriu a dostala sa k hráčovi Anglicka Elliotovi Andersonovi. Ten iinicioval útok, ktorý vyústil do gólu Juda Bellinghama. Nóri v Miami na Floride podľahli Angličanom 1:2 po predĺžení a do semifinále postúpil ich súper.
Nórski hráči protestovali proti verdiktu rozhodcu Clémenta Turpina z Francúzska, ktorý mohol podľa pravidiel FIFA gól neuznať a prikázať vhodenie lopty, no rozhodnutie nezmenil.
Solbakken vyjadril pochopenie pre rozhodcu s tým, že nevidel priamo zásah lopty do kábla a nedostal o tom správu. FIFA po zápase vydala vyhlásenie, v ktorom zdôraznila, že čipová technológia zabudovaná v lopte nepreukázala žiaden kontakt s káblom.
"Bolo to pre nás nešťastné. Lopta padala priamo zhora a náhle zmenila smer. Nemôžeme s tým nič robiť. Nemyslím si, že by sme zápas mali opakovať. Takto to je a musíme sa s tým zmieriť," uviedol Solbakken.
Dodal, že zápas priniesol aj iné kontroverzné momenty, ako neuznaný gól Nórska po rozhodnutí systému VAR. Férovo však pripomenul, že v predchádzajúcom kole proti Brazílii sa šťastie priklonilo na stranu jeho tímu.
FIFA tiež pripomenula, že rovnaká čipová technológia bola využitá na neuznanie gólu Chorvátska v súboji proti Portugalsku v predchádzajúcej fáze turnaja.
Solbakken uznal, že futbal prináša rôzne situácie a že jeho tím musí v budúcnosti viac pokúšať šťastie, aby zdolal také tímy ako Brazília a Anglicko, ktoré patria do najlepšej päťky podľa rebríčka FIFA.
Zdroj: SITA.sk - Nóri protestovali proti uznaniu prvého gólu Angličanov. Lopta sa dotkla kábla, ale rozhodca to nevidel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner nórskej futbalovej reprezentácie Staale Solbakken vyjadril presvedčenie, že lopta, ktorá viedla k vyrovnávajúcemu gólu Anglicka vo štvrťfinále majstrovstiev sveta, sa predtým dotkla kábla nad hlavou kamery.
V takom prípade mala byť hra prerušená, ale to sa nestalo.
Vysoký odkop a zmena smeru
Situácia nastala počas nadstaveného času prvého polčasu, keď brankár Nórska Orjan Nyland vyslal dlhý výkop, pričom lopta náhle zmenila trajektóriu a dostala sa k hráčovi Anglicka Elliotovi Andersonovi. Ten iinicioval útok, ktorý vyústil do gólu Juda Bellinghama. Nóri v Miami na Floride podľahli Angličanom 1:2 po predĺžení a do semifinále postúpil ich súper.
Nórske protesty
Nórski hráči protestovali proti verdiktu rozhodcu Clémenta Turpina z Francúzska, ktorý mohol podľa pravidiel FIFA gól neuznať a prikázať vhodenie lopty, no rozhodnutie nezmenil.
Chápe rozhodcu
Solbakken vyjadril pochopenie pre rozhodcu s tým, že nevidel priamo zásah lopty do kábla a nedostal o tom správu. FIFA po zápase vydala vyhlásenie, v ktorom zdôraznila, že čipová technológia zabudovaná v lopte nepreukázala žiaden kontakt s káblom.
"Bolo to pre nás nešťastné. Lopta padala priamo zhora a náhle zmenila smer. Nemôžeme s tým nič robiť. Nemyslím si, že by sme zápas mali opakovať. Takto to je a musíme sa s tým zmieriť," uviedol Solbakken.
Najprv mali šťastie a potom nie
Dodal, že zápas priniesol aj iné kontroverzné momenty, ako neuznaný gól Nórska po rozhodnutí systému VAR. Férovo však pripomenul, že v predchádzajúcom kole proti Brazílii sa šťastie priklonilo na stranu jeho tímu.
FIFA tiež pripomenula, že rovnaká čipová technológia bola využitá na neuznanie gólu Chorvátska v súboji proti Portugalsku v predchádzajúcej fáze turnaja.
Solbakken uznal, že futbal prináša rôzne situácie a že jeho tím musí v budúcnosti viac pokúšať šťastie, aby zdolal také tímy ako Brazília a Anglicko, ktoré patria do najlepšej päťky podľa rebríčka FIFA.
Zdroj: SITA.sk - Nóri protestovali proti uznaniu prvého gólu Angličanov. Lopta sa dotkla kábla, ale rozhodca to nevidel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026 Protesty
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