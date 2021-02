Nóri získali zlato v tímovej súťaži na MS v Cortine d’Ampezzo, vo finále si poradili so Švédmi

Bronz si vyjazdili Nemci

Víťazstvo spečatil Solheim

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Reprezentanti Nórska získali zlaté medaily v tímovej súťaži v paralelnom obrovskom slalome na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní v talianskej Cortine d'Ampezzo . Súčasťou víťaznej zostavy boli Kristin Lysdahlová, Kristina Riisová-Johannessenová, Thea Louise Stjernesundová, Sebastian Foss-Solevaag a Fabian Wilkens Solheim.Nóri v stredajšom popoludňajšom finále zdolali lyžiarov zo Švédska. Bronz si vyjazdili Nemci, ktorí si v "malom finále" poradili s obhajcami zlata z Aare 2019 a úradujúcich olympijských šampiónov z Pjongčangu 2018 Švajčiarov. Slováci, ktorí v tímovej súťaži získali historické striebro vo švajčiarskom St. Moritzi 2017, v Cortine v stredu neštartovali.Nórsko je novou krajinou so zlatou medailou z tímovej súťaže na MS, doteraz v nej uspeli trikrát Rakúšania, dvakrát Nemci a raz Švajčiari. Pre Nórsko aj Švédsko je to zároveň prvá medaila na tohtoročných MS, Nemci pridali bronz k trom strieborným kovom.Finále začali lepšie Nóri zásluhou Stjernesundovej, potom Švéd Kristoffer Jakobsen zdolal Fossa-Solevaaga. Na trati však "križoval" súpera a táto jazda sa musela neskôr opakovať. Medzičasom Švédka Sara Hectorová potvrdila pozíciu favoritky v súboji s Riisovou-Johannessenovou. V opakovanej jazde nečakane uspel v "nevýhodnejšej" modrej dráhe Foss-Solevaag a celkové víťazstvo Nórov potom spečatil Solheim.Do stredajšej súťaže sa zapojili pretekári z pätnástich krajín. Obhajcovia titulu Švajčiari boli nasadení priamo do štvrťfinále, zostávajúce výbery bojovali už v osemfinále. Nóri na ceste za titulom okrem Švédov zdolali aj Japoncov, Američanov či Švajčiarov.