Slovák Hasilla živil šancu na úspech na MS v Pokljuke, ale pokazil poslednú streľbu

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Mladý Nór Sturla Holm Laegreid získal zlatú medailu vo vytrvalostných pretekoch mužov na 20 km na majstrovstvách sveta v biatlone v slovinskej Pokljuke. Iba 20-ročný debutant na tomto fóre previedol výborný výkon na strelnici aj v bežeckej stope a v konečnom účtovaní triumfoval s náskokom 16,9 sekundy pred rovnako strelecky bezchybným Nemcom Arndom Peifferom Tretiu priečku obsadil a bronz získal ďalší nórsky reprezentant Johannes Dale , ktorý na strelnici urobil jednu chybu a v cieli mal manko na víťazného krajana 40,9 sekundy. Nóri na aktuálnych MS získali už štvrté zlato a sú najúspešnejšou krajinou šampionátu.Šancu na mimoriadny výsledok dlho živil slovenský reprezentant Tomáš Hasilla , ktorý na prvých troch streleckých položkách neminul ani raz a až do záverečnej streľby sa držal medzi najlepšími. Na záverečnej "stojke" však minul až tri terče, čo ho vo výsledkoch automaticky posunulo výrazne nadol. V cieli ho napokon klasifikovali na 55. priečke so stratou 5:47,9 min na víťaza."Dnes sa mi celkom dobre bežalo a streľba bola dobrá. Ani na štvrtej položke som nespravil nič inak ako na prvých troch. Asi som sa nechal rozladiť prvým minutým terčom. Nerozumiem tomu. Je to veľká škoda, lebo som mohol skončiť v prvej desiatke alebo pätnástke," hovoril po pretekoch sklamaný Hasilla do mikrofónu RTVS. Čistú streľbu v stredajších pretekoch okrem dua na prvých dvoch priečkach dosiahli ešte traja biatlonisti. Michal Šima na prvej položke nesklopil dva terčíky, na ďalších troch streľbách ich však "vybielil" všetky a s mankom 6:31,0 min na zlatého Nóra ho klasifikovali na 64. pozícii. "Dve chyby nie sú veľa, ale nedajú sa s tým robiť pekné výsledky, keďže bežecky na tom nie som tak dobre. Tie dve chyby na prvej položke ma mrzia. Okrem šprintu som na týchto MS na trati akýsi nesvoj, nie som s tým úplne spokojný," zhodnotil Šima v cieli. Debutant na týchto MS Matej Baloga nazbieral dovedna šesť trestných minút a s celkovým mankom 9:57,3 min obsadil konečnú 86. priečku.Sturla Holm Laegreid získal na aktuálnom šampionáte už druhé zlato, keďže bol súčasťou víťaznej nórskej miešanej štafety. Bez medaily skončili viacerí favoriti, o cenný kov ich obrali chyby na strelnici. Najbližšie k medaile mali Francúz Quentin Fillon Maillet a Nór Johannes Thingnes Bö , ale po dve minuté terčíky ich odsunuli z pódia a skončili na 4. resp. 5. mieste.Víťaz rýchlostných pretekov Martin Ponsiluoma minul až štyrikrát a skončil na 34. priečke, zlatý zo stíhacích pretekov Francúz Émilien Jacquelin s dvoma trestnými minútami obsadil 13. stupienok. Až šesť chýb na strelnici urobil Nór Tarjei Bö a vo výsledkoch mu patrí za Hasillom aj Šimom 70. post.