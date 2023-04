Norik muránsky zostáva na Muránskej planine a nebude sa presúvať do Národného žrebčína v Topoľčiankach. Na sociálnej sieti to potvrdil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michal Kiča.





Zachovajú sa tak strediská na chov norika na Veľkej lúke na Muránskej planine a v Dobšinej. Envirorezort a ministerstvo pôdohospodárstva sa tiež dohodli na férovom financovaní chovu a bezplatnom využívaní všetkých nehnuteľností, priblížil Kiča. Chov bude podľa neho spadať pod Národný žrebčín Topoľčianky."Verím, že takéto riešenie zabezpečí nielen plnohodnotné zachovanie, ale aj rozvoj chovu, podporu biodiverzity a agroturizmu na Muránskej planine," poznamenal Kiča.Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj pred stredajším rokovaním vlády povedal, že sa s agrorezortom dohodli na sporný veciach v súvislosti s norikom. "Národný park chce, aby norik naďalej žil a bol chovaný v prostredí Muránskej planiny. Odborníci upozorňujú, že rozhodnutie premiestniť ho na nížinu by viedlo k poškodeniu genofondu," podotkol Budaj.Národný park Muránska planina bude prispievať na chov norika, bude poskytovať stajne, pašu a financie na platy. Ročná dotácia bude podľa Budaja 300.000 eur. Šéf envirorezortu tvrdí, že dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan chce odoberať chov norika muránskeho štátnemu podniku Lesy SR a preniesť na inú rezortnú organizáciu.Presun stáda norika muránskeho typu z Veľkej lúky na Muránskej planine do Národného žrebčína v Topoľčiankach oznámilo minulý týždeň Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Argumentovalo, že MŽP po prevode majetkov do Správy Národného parku Muránska planina neprevzalo kone ani personál, ktorý sa o ne stará.Kone plemena norika muránskeho typu sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne a pri lesných prácach, ktoré umožňujú starostlivosť o lesy. Ako šľachtiteľský chov bol norik muránskeho typu uznaný v roku 1995, tradícia jeho chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950.