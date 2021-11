Nórska polícia zastrelila muža, na ulici ohrozoval okoloidúcich s nožom

Bez možnej súvislosti s terorizmom

Zomrel v nemocnici

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia v nórskom Osle zastrelila muža, ktorý bol údajne vyzbrojený nožom a ohrozoval ľudí na ulici. Nórske médiá zverejnili zábery, na ktorých polonahý údajný útočník drží nôž.Polícia najprv naznačila, že okoloidúci mohli utrpieť zranenia, ale neskôr potvrdila, že je len ľahko zranený jeden policajt.Náčelník osloskej polície Egil Jorgen Brekke na tlačovej konferencii informoval, že zatiaľ nemajú informácie o možnej súvislosti útoku s terorizmom.„Pre nás sa to javí ako samostatný akt, takže nie je dôvod, aby sa ostatní obávali o bezpečnosť mesta,“ povedal Brekke s tým, že muž bol úradom známy a mal trestnú históriu.Polícia uviedla, že hliadkujúci policajti v aute vo štvrti Bislett s vozidlom narazili do budovy, aby zabránili postupu muža.On následne napadol auto a podarilo sa mu otvoriť aj jeho dvere. Podľa hovorcu polície Torgeira Brendena padlo smerom k mužovi niekoľko výstrelov, ale nešpecifikoval, či ich vystrelili policajti z auta. Páchateľa rýchlo previezli do nemocnice, kde napokon zomrel.Minulý mesiac v mestečku južne od Osla muž vyzbrojený nožom, lukom a šípmi zabil päť ľudí.