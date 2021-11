Slovakia Travel víta rozhodnutie o prehodnotení COVID automatu a zvýhodnení zaočkovaných

Žiadne rozhodnutie nie je všeliekom

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Organizácia na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel víta rozhodnutie koaličnej rady vypočuť výzvy sektoru cestovného ruchu na úpravu COVID automatu a zvýhodnenie zaočkovaných návštevníkov a turistov.Hotely, reštaurácie a ďalšie zariadenia cestovného ruchu by tak v čiernych okresoch mohli mať svoje prevádzky otvorené pre domácich i zahraničných hostí, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19 Ako v utorok informovala PR a mediálna manažérka Slovakia Travel Karolína Ducká , ľudia v cestovnom ruchu by tak neprichádzali o prácu a živobytie.„V aktuálnej pandemickej situácii prirodzene nie je žiadne rozhodnutie všeliekom, ale prijaté rozhodnutie koaličnej rady je veľmi múdre, ekonomicky zodpovedné a zároveň motivačné pre podporu očkovania,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika „Prirodzene zníži mobilitu Slovákov do zahraničia, obmedzí poskytovanie služieb v neštandardných zariadeniach a pomôže nášmu cestovnému ruchu. Preto toto rozhodnutie veľmi oceňujem,“ podotkol šéf Slovakia Travel.Prevádzky v čiernych okresoch by mali zostať otvorené pre zaočkovaných hostí za podmienky pravidelných kontrol a dodržiavania opatrení.O definitívnom zavedení tohto opatrenia ešte rozhodne vláda. „Slovensko má za sebou z pohľadu domáceho cestovného ruchu historicky najlepšiu letnú sezónu a my by sme radi na tento trend nadviazali aj v zime,“ dodal Mika.Pandemickú situáciu najviac pociťujú podnikatelia a zamestnanci v cestovnom ruchu a v gastronómii. Hotely a iné ubytovacie zariadenia musia byť podľa súčasného COVID automatu v čiernych okresoch zatvorené, môžu poskytovať služby iba pre dlhodobo ubytovaných, resp. pre ľudí z dôvodu práce.V okolitých krajinách sú podľa Slovakia Travel služby pre zaočkovaných stále prístupné a aktuálne hrozí, že za súčasného nastavenia COVID automatu by Slováci dovolenkovali v zahraničí, čo by malo negatívny vplyv na celú zimnú sezónu.