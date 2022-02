Nórske biatlonistky sa v štafete musia zaobísť bez Tandrevoldovej, lekár ju poslal z olympiády domov

Lekár vylúčil srdcovú slabosť

Náhradníčkou je Knottenová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Stíhacie preteky žien na 10 km boli posledné, ktoré na ZOH 2022 v Pekingu absolvovala skvelá nórska biatlonistka Ingrid Landmark Tandrevoldová.Do cieľa prišla v nedeľu štrnásta na pokraji kolapsu, hoci ešte krátko predtým útočila na bronzovú medailu.Lekár nórskej výpravy síce vylúčil srdcovú slabosť ako príčinu veľkého vyčerpania 25-ročnej pretekárky z Fossumu, ale na druhý deň rozhodol o jej urýchlenom odchode z dejiska hier do Nórska.Doma absolvuje niekoľko hĺbkových vyšetrení zdravotného stavu a na základe ich výsledkov odborníci rozhodnú o pokračovaní v jej kariére."Je mi to ľúto, ale neodporučili mi pokračovať na olympijských hrách v ďalších súťažiach. Moje srdce je zlomené, ale nie zo zdravotných dôvodov. Veľmi som sa tešila na ďalšie preteky, ale musím rešpektovať rozhodnutie medicínskych odborníkov," uviedla Ingrid Landmark Tandrevoldová, cituje ju televízia NRK na svojom webe.Na margo nevydareného záveru nedeľňajších stíhacích pretekov, kde bola v závere úplne na konci so silami, trojnásobná majsterka sveta z pretekov štafiet skonštatovala: "Vyzeralo to na môj dobrý deň, ale ten sa v krátkom okamihu zmenil na jeden z najhorších. Nebola som to ja v závere pretekov, pamätám si len toľko, že sa všetko predo mnou zrútilo. Teraz mi zostali len oči pre plač," dodala Tandrevoldová.Miesto v nórskej ženskej štafete sa po nútenom odchode jej stálej členky ušlo Karoline Knottenovej.Zostávajúce trio ašpirujúce na zlato zo stredajších pretekov na 4x 6 km tvoria Tiril Eckhoffová, Marte Olsbuová Röiselandová a Ide Lienová."Bol som to ja, kto musel učiniť konečné rozhodnutie. Viem, že je to pre Ingrid zlá správa, ale niekedy je potrebné robiť aj takéto rozhodnutia, aby sme chránili športovca," vysvetlil lekár nórskych biatlonistov na ZOH 2022 Lars Kolsrud pre nrk.no.