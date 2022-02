Tandrevoldová v Pekingu po kolapse skončila a čo najskôr odletí domov

Nórska biatlonistka Ingrid Landmark Tandrevoldová po kolapse v závere nedeľných stíhacích pretekov už nebude štartovať na ZOH v Pekingu a čo najskôr odletí domov.





Dvadsaťpäťročná Nórka, ktorá má problémy so srdcom a počas pretekov už raz skolabovala, bojovala v nedeľu o medaily. Po záverečnej streľbe mierila za bronzovou, no na poslednom okruhu jej úplne odišli sily a do cieľa ledva dokrívala. Nakoniec skončila až na 14. mieste, pričom ju na cieľovej rovinke predbehla aj Slovenka Paulína Fialková.Tandrevoldová po prechode cieľom skolabovala a ihneď k nej pribehli ďalšie biatlonistky i zdravotníci. Lekár nórskeho tímu Lars Kolsrud ešte v nedeľu večer uviedol, že bola celý čas pri vedomí a má sa dobre. Do ďalších pretekov na ZOH však už nezasiahne a čo najskôr sa presunie späť do rodnej krajiny."Mala som jeden z najlepších dní a zrazu bol jeden z najhorších. Myslím si, že som v tejto nadmorskej výške a v takých ťažkých pretekoch proste prekročila svoje limity. No keďže som mala v minulosti problémy so srdcom, musíme byť opatrní a musíme to ďalej vyšetriť. Nedovolia mi viac súťažiť na týchto olympijských hrách, takže odídem domov do Nórska," povedala novinárom v dejisku hier. Tandrevoldová zažila podobný problém aj vlani v januári, keď musela odstúpiť v závere šprintu Svetového pohára v Oberhofe. Následne oznámila, že trpí poruchou srdcového rytmu.Kolsrud doplnil, že jej neúčasť v ďalších pretekoch bolo lekárske rozhodnutie: "Chceme ju dostať domov, poriadne vyšetriť a uvidíme, s čím vieme pomôcť, aby sa to už viac nestalo."Tandrevoldová mala štartovať v stredajšej štafete na 4x6 km, v ktorej patria Nórky k hlavným kandidátkam na zlato. "Nič nechcem viac, ako štartovať s babami a s najlepším tímom. No moje zdravie je dôležitejšie. Dúfam, že ma čaká ešte veľa rokov pri tomto športe," dodala.Trojnásobnú majsterku sveta v štafetových pretekoch v stredu nahradí Karoline Knottenová, ktorá zabojuje o zlato s už trojnásobnou olympijskou šampiónkou z Pekingu Marte Olsbuovou Röiselandovou, Tiril Eckhoffovou a Idou Lienovou.