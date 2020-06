Nórskeho občana odsúdili v Dánsku za špionáž pre Irán, do krajiny už nikdy nevstúpi

Príprava pokusu o vraždu

Sprisahanie proti oponentom

26.6.2020 (Webnoviny.sk) - Dánsky súd uznal istého Nóra iránskeho pôvodu vinným zo špionáže pre Irán a spoluviny pri pokusoch o spáchanie vraždy na území Dánska. Odsúdený dostal sedemročný trest odňatia slobody, po ktorého absolvovaní ho vyhostia z Dánska. Do krajiny bude mať už trvalý zákaz vstupu.Štyridsaťročný muž, ktorého bližšie neidentifikovali, zbieral od 25. do 27. septembra 2018 "informácie o Iráncovi v exile v Dánsku".Tie podľa súdu v Roskilde, zhruba 40 kilometrov západne od Kodane, odovzdal osobe pracujúcej pre nemenovanú iránsku tajnú službu. Ako dôkaz poslúžila aj internetová komunikácia medzi odsúdeným a spomínanou osobou.Súd uviedol, že muž musel vedieť, že jeho aktivity pre iránsku tajnú službu boli podľa dánskych zákonov nelegálne. Tiež musel podľa neho vedieť, že jeho činnosť pomáha iránskej tajnej službe pripraviť pokus o vraždu, čím sa stal spoluvinníkom.Prípad je spojený s policajnou operáciou z roku 2018 zameranou na údajné iránske sprisahanie s cieľom zabiť jedného alebo viac oponentov iránskej vlády. Operácia vtedy nakrátko odrezala Kodaň od ostatných častí Dánska.V rámci vyšetrovania obvinili zo špionáže v Dánsku pre Saudskú Arábiu troch členov separatistického Hnutia arabského boja za oslobodenie Ahvázu (ASMLA). Jeden alebo všetci traja boli pravdepodobne cieľmi sprisahania, do ktorého bol zapojený spomínaný Nór.