Nórsko a Česko zaradili Slovensko medzi červené krajiny, plne zaočkovaní však majú výhodu

Podmienky vstupu do Nórska

Podmienky vstupu do Českej republiky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.10.2021 (Webnoviny.sk) -. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Cestujúci z inej ako zelenej alebo oranžovej krajiny musí po vstupe do Nórska absolvovať karanténu a zároveň je povinný podrobiť sa testovaniu na COVID-19 na hraničnom priechode pri vstupe do Nórska. Toto testovanie je bezplatné.. Osoby, ktoré sú povinné absolvovať karanténu a podstúpiť test na COVID-19 sa musia registrovať pred príchodom do Nórska. Môžu tak urobiť aj elektronicky. Osobe, ktorá sa bez závažného dôvodu odmietne podrobiť testovaniu a dobrovoľne neopustí územie Nórska, bude udelená pokuta a bude umiestnená do karantény.Pri ceste verejnou dopravou pred vstupom do ČR musia tieto osoby mať negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín. Ministerstvo dopĺňa, že pri ceste individuálnou dopravou nie je potrebné mať výsledok testu pred vstupom do krajiny.Preukázať sa môžu aj diplomatickou nótou vydanou Ministerstvo zahraničných vecí ČR osvedčujúcou doložené absolvovanie izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v krajine odchodu pred vstupom na územie ČR.