V Nemecku už naplno odštartoval povolebný „rokovací kolotoč“, Scholz chce novú vládu do Vianoc

Prvý krok urobili menšie strany

Konštruktívne rozhovory

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - Štyri najväčšie nemecké politické strany usporiadali v nedeľu sériu bilaterálnych stretnutí, aby predostreli svoje postoje a rozhodli o ďalších krokoch pri zostavovaní novej vlády. Stredoľaví sociálni demokrati (SPD) , ktorí pred týždňom zvíťazili v parlamentných voľbách, sa najskôr stretli so Slobodnými demokratmi (FDP) a potom i so Zelenými.Posledné dve spomenuté strany, ktoré vo voľbách obsadili štvrté, resp. tretie miesto, odštartovali tradičný „rokovací kolotoč“ už v stredu, aj keď je pomerne neobvyklé, aby prvý krok pri zostavovaní vlády urobili menšie strany.Nedeľňajšie zasadnutia v Berlíne zakončili rozhovory SPD a stredopravého bloku odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej Podľa všetkých zúčastnených strán boli súčasťou stretnutí „konštruktívne rozhovory“, ale odmietli diskutovať o podstatných témach, aby neohrozili rokovania. Vyjednávač FDP Volker Wissing priznal, že sa objavilo niekoľko prekážok, no bližšie to nekonkretizoval.Líder SPD Olaf Scholz , ktorý má najväčšiu šancu stať sa nástupcom Merkelovej, uviedol, že chce novú vládu zostaviť do Vianoc.