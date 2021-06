Nórsko mení pravidlá pre vstup do krajiny, guvernér neodporúča cestovať na ostrovné Svalbardy

Nové pravidlo nie je pre Slovákov

Závažný dôvod na vstup

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Nórsko od pondelka 21. júna umožňuje vstup do krajiny bez obmedzenia a karantény tým cudzincom, ktorí sa aspoň desať dní pred príchodom do Nórska zdržiavali v krajinách, ktoré nórska vláda označila ako zelené. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.V prípade, ak cestujúci zo zelenej krajiny tranzituje cez červenú krajinu, prihliada sa naňho ako na cestujúceho zo zelenej krajiny, ale tranzit cez červenú krajinu musí byť vykonaný bez prestávky.Nové pravidlo sa netýka Slovenska, keďže to je stále zatiaľ zo strany Nórska zaradené medzi červené krajiny. Slovensko zas Nórsko radí medzi zelené krajiny.„Cudzincom, ktorí žijú na území krajiny, ktorú Nórsko označuje za červenú, alebo sa na jej území zdržiavali v dobe 10 dní pred cestou do Nórska, je povolený vstup iba ak majú na území Nórska povolený pobyt alebo majú na to závažný dôvod,“ uvádza rezort diplomacie na svojom webe.Za závažný dôvod sa považuje napríklad návšteva maloletého dieťaťa, rodinného príslušníka, akreditovaných novinárov, prepravcov tovaru či osôb alebo zamestnancov v kritickej infraštruktúre.Cestovanie v rámci pevninského Nórska je bez obmedzení. Výnimkou sú ostrovné Svalbardy, na ktoré tamojší guvernér neodporúča cestovať, pokiaľ to nie je bezpodmienečne nutné.