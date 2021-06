Briti začali rokovania o pripojení sa k ázijsko-pacifickej dohode o voľnom obchode

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia začala rokovania o pripojení sa k ázijsko-pacifickej dohode o voľnom obchode. Podľa britskej vlády by to mohlo firmám poskytnúť prístup „do niektorých najväčších hospodárstiev súčasnosti a budúcnosti". Informuje o tom portál bbc.com.Komplexnú a progresívnu dohodu pre transpacifické partnerstvo (CPTPP) tvorí jedenásť krajín, vrátane Austrálie, Kanady a Japonska. Členstvo v nej by zredukovalo clá na taký export, ako sú automobily či whisky. Ázijsko-pacifická dohoda o voľnom obchode pokrýva trh s približne 500 miliónmi obyvateľov.Ministerka zahraničného obchodu Veľkej Británie Liz Trussová uviedla, že táto obchodná oblasť je „časťou sveta, v ktorej ležia najväčšie príležitosti Británie". Ministerka dodala, že členstvo v dohode pomôže „farmárom, výrobcom a inovátorom predávať do niektorých najväčších ekonomík súčasnosti a budúcnosti, ale bez vzdania sa kontroly nad našimi zákonmi, hranicami a peniazmi".