Nórsko: Strany konfliktu vo Venezuele chcú hľadať východisko z krízy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 12. júla (TASR) - Zástupcovia venezuelskej vlády a opozície sa dohodli na vytvorení komisie, ktorá bude stálou platformou pre diskusiu o spôsoboch riešenia politickej krízy v krajine v ústavnom rámci.Podľa agentúry AFP o tom informovala nórska ministerka zahraničných vecí Ine Eriksenová Söreideová, ktorej krajina je sprostredkovateľom rokovaní medzi venezuelskou vládou a opozíciou.Potvrdil to aj guvernér venezuelského štátu Miranda, Hector Rodríguez, ktorý sa zúčastnil na rokovaniach s opozíciou usporiadaných na ostrove Barbados. Vyhlásil tiež, že venezuelské vedenie považuje za možné dosiahnuť s opozíciou dohodu vedúcu k vyriešeniu situácie v krajine.Bude to ťažká cesta, ktorá si bude vyžadovať veľké úsilie a trpezlivosť, povedal guvernér vo vyhlásení vysielanom venezuelskou televíziou. Dodal však, že si myslí, že "Venezuelský prezident Nicolás Maduro označil trojdňové rozhovory s opozíciou za veľmi intenzívne. Uviedol súčasne, že na základe dohody s vládou Nórska sa nebudú zverejňovať podrobnosti rokovaní. Dodal však, že program rokovaní mal šesť bodov.Krátko pred tým, ako sa rokovania v pondelok začali, vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó vyhlásil, že opozícia by zúčastní na "Priebeh rokovaní Maduro komentoval vyhlásením, že pokiaľ ide o ich priebeh, jeNórska ministerka po skončení rokovaní vyzvala obe strany, aby vo svojich reakciách a vyhláseniach k rokovaciemu procesu zachovaliRokovania na Barbadose sa takmer neuskutočnili, keď Guaidó minulý týždeň povedal, že by nemali pokračovať vzhľadom na podozrivé okolnosti smrti dôstojníka zadržaného za účasť na údajnom prevrate proti Madurovi.Časť predstaviteľov opozície je proti rokovaniam s vládou, pretože sú presvedčení, že posilňujú Madurov režim. Guaidó ich však nabáda, aby nestrácali vieru v úspech, a trvá na tom, že opozícia rokovania vedie tak, aby priniesli "