Nórsko vyhostilo ruského diplomata, je spájaný s mužom podozrivým zo špionáže

Spolupráca s Ruskom je stabilná

Obvinenému hrozí 15 rokov väzenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.8.2020 (Webnoviny.sk) - Nórske ministerstvo zahraničia v stredu vyhostilo ruského diplomata spájaného s prípadom muža, ktorého zadržiavajú pre obvinenia zo špionáže pre Rusko. Zástupkyňa rezortu Siri R. Svendsen pre agentúru The Associated Press uviedla, že informovali "ruského veľvyslanca, že jeden z jeho zamestnancov je v Nórsku nežiaduci" a požiadali ho, aby opustil krajinu."Dôvodom je skutočnosť, že dotknutá osoba podnikla kroky, ktoré nie sú zlučiteľné s jej úlohou a postavením diplomata," vyjadrila sa.Či bol spomínaný diplomat predstaviteľom ruskej spravodajskej služby, s ktorým sa podľa nórskych úradov údajný špión stretol v osloskej reštaurácii, keď ho v sobotu zatkli, nie je známe.Svendsen sa v súvislosti s prípadom vyjadrila aj o vzťahoch Nórska a Ruska. "Z nórskeho uhla pohľadu je spolupráca stabilná. Nie je pre nás prirodzené špekulovať o tom, či bude mať prípad následky pre bilaterálne vzťahy," uviedla. Naposledy Nórsko označilo ruského diplomata za nežiaducu osobu v roku 2018, keď Moskva odmietla vysvetliť použitie nervovoparalytickej látky na bývalého špióna v Spojenom kráľovstve.Obvineného päťdesiatnika úrady dosiaľ identifikovali len ako nórskeho občana, ktorý sa narodil v zahraničí. Podľa nórskeho vysielateľa NRK by to mal byť istý Harsharn Singh Tathgar. V pondelok súd rozhodol, že muž, ktorý priznal, že prijal "nie bezvýznamné množstvo" peňazí, zostane štyri týždne vo väzbe. V prípade odsúdenia mu hrozí až 15 rokov väzenia.Spoločnosť DNV GL, kde muž pracoval, v utorok vo vyhlásení informovala, že viedol priemyselný projekt týkajúci sa 3D tlače a nemal bezpečnostné povolenia ani nepracoval na obranných projektoch pre ozbrojené zložky a vládne agentúry. Firma uviedla, že úzko spolupracuje s políciou.