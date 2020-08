Bolo by dobré, aby bolo sledovacie komando z kauzy Kuciak čím skôr stiahnuté z obehu, myslí si Matovič

Vyjadrenie šéfa SIS

Mikulec sa bude pýtať

19.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ak sledovacie komando, ktoré participovalo aj na sledovaní neskôr zavraždeného novinára Jána Kuciaka , naďalej funguje, bolo by dobré, aby bolo čím skôr stiahnuté z obehu.Pred stredajším zasadnutím vlády to povedal premiér Igor Matovič OĽaNO ). Reagoval tak na medializované vyjadrenia šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského , podľa ktorého „niektorí členovia komanda dodnes pri stretnutiach hovoria, že ich služby a ceny sú stále rovnaké".„Nedá sa urobiť všetko naraz, samozrejme," povedal premiér s tým, že pevne verí, že spravodlivosť na každého doľahne. „Len chvíľu to potrvá," uviedol Matovič. Dodal, že on sám informácie o prípadnom ďalšom pôsobení komanda nemá, ak ich však má šéf SIS, sú podľa predsedu vlády hodnoverné.Minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) v tejto súvislosti povedal, že ak sú informácie reálne, tajná služba by s tým mala niečo robiť. „Určite sa budem na to pýtať," povedal.Podľa svedeckých výpovedí v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka sledovací tým zorganizoval pre potreby Mariana K. bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth . Členom tímu bol aj ďalší bývalý siskár Miroslav Kriak a ďalšie osoby.Tóth aj Kriak vo veci vypovedali ako svedkovia, pričom priznali sledovanie Kuciaka aj iných novinárov. Podľa medializovaných informácií sa tím podieľa aj na sledovaní politikov. Kriak v tejto súvislosti pred súdom povedal, že on sám bol presvedčený, že pracuje na zadanie od SIS