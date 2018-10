Nosko: Známku za štyri roky mi voliči vystavia v komunálnych voľbách

Ján Nosko, archívna snímka. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Banská Bystrica 29. októbra (TASR) – Jedným zo štyroch kandidátov, ktorý 10. novembra v Banskej Bystrici zabojuje o svoj doterajší post primátora, je súčasný prvý muž mesta, 57-ročný Ján Nosko. Do volieb ide ako nezávislý kandidát s podporou Smeru-SD a SNS.V roku 2014 som vnímal stagnáciu mesta a chcel som to zmeniť. Post primátora so sebou prináša mnoho problémov a vyžaduje si veľa času. Je to aj o rozhodnutiach a každodennej komunikácii s ľuďmi a inštitúciami. Musím priznať, že boli aj ťažké chvíle, ale dnes na konci štvorročného volebného obdobia môžem povedať, že som toto rozhodnutie neoľutoval a som rád, že sa nám Banskú Bystricu podarilo posunúť o poriadny krok dopredu.Myslím si, že mi neprináleží hodnotiť sám seba. To, čo som spravil pre Banskú Bystricu, musia posúdiť najmä ľudia, ktorí v našom meste žijú. Verím, že som ich nesklamal a výsledok hodnotenia sa dozvieme v komunálnych voľbách.Pozitívne vnímam zefektívnenie a zdynamizovanie práce v úrade, čo viedlo k príprave mnohých projektov či investičných zámerov potrebných pre získavanie zdrojov z európskych štrukturálnych fondov. Za pozitívum považujem udržanie dobrého hospodárenia so získavaním mimorozpočtových zdrojov tak, aby sme mohli investíciami rovnomerne rozvíjať a riešiť prierezovo všetky oblasti komunálneho života. Máme novú autobusovú stanicu, investovali sme do dopravnej infraštruktúry, zrekonštruovali sme materské a základné školy, pričom sme dbali aj na navyšovanie kapacít, a pribudli i nové multifunkčné ihriská a športové areály. Podarilo sa nám tiež naštartovať projekty, ktoré dlhodobo spali, ako napríklad výmenu kremačných pecí či prípravu výstavby mosta Iliaš. Výnimkou neboli ani kultúrne pamiatky, kde sa nám s Akadémiou umení podarilo získať tri milióny eur na záchranu a rekonštrukciu kaštieľa Radvanských.Mrzí ma, že do Banskej Bystrice neprišiel investor, aj keď v Priemyselnom parku v Šalkovej má stále kúpený pozemok. V našom meste je veľký problém aj nedostatok tzv. áčkových priestorov pre firmy a spoločnosti. Pri rokovaniach sa preto snažíme, aby majitelia súkromných pozemkov nešli do zámerov budovania obchodných centier, ale skôr do toho, čo v meste môže pomôcť, najmä vytvorenie pracovných miest. Môžem povedať, že zo strany vedenia mesta tu snaha naozaj bola. Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách a pritiahnutie investora do Banskej Bystrice zostáva našou prioritou aj naďalej.Áno som, a aj naďalej chcem zostať nezávislý. Necítim na seba zo strany mojich podporovateľov žiadny tlak a problémy v meste nevnímam ako pravicové a ľavicové. Vnímam ich ako problémy obyvateľov a na ich riešení by malo záležať všetkým, a to bez ohľadu na politické tričko.Ako som už viackrát avizoval, od myšlienky k realizácii projektu je dlhá cesta a štyri roky ubehli ako voda. Chcel by som preto pokračovať vo svojej práci a dokončiť rozbehnuté projekty. Moje ďalšie priority vyplývajú aj z komunikácie s obyvateľmi. Naďalej je potrebné znižovať investičný dlh v oblasti dopravnej infraštruktúry súvislou obnovou povrchov ciest a chodníkov či riešením parkovacej politiky. Chceli by sme pokračovať tiež v zelených projektoch, ako sú revitalizácie vnútroblokov a parkov, budeme dbať na bezpečnosť a čistotu v meste, rekonštruovať kultúrne pamiatky, opravovať materské a základné školy či budovať potrebné zázemie pre mladé rodiny a pre seniorov.Som vďačný za každú chvíľku, ktorú môžem so svojou rodinou stráviť. Moji najbližší sú pre mňa veľmi dôležití a bez nich by to nešlo. Práce je veľa, no rodina mi vytvára potrebné zázemie a podporuje ma, za čo jej patrí veľké ďakujem.Téma herní má svoju históriu a určite v našom meste nerezonuje len počas posledných dní. Tomuto problému je potrebné venovať pozornosť dlhodobo. Vnímam ho v širších súvislostiach, pretože nesúvisí len s herňami, ale i s inými negatívnymi javmi, ako je rušenie nočného pokoja či predaj drog. Treba k nemu pristúpiť komplexne a hľadať riešenia, ktoré by minimalizovali dopad na reálny život obyvateľov v dotknutých lokalitách. Myslím si, že prvé výsledky našej aktivity sa už objavili na ulici Družby a budeme pokračovať aj ďalej.Na obnovách súvislých úsekov ciest a chodníkov sme systematicky pracovali počas celých štyroch rokov. Zdedili sme však vysoký investičný dlh, ktorý postupne znižujeme, a preto sa nedá vyriešiť všetko naraz. Nemyslím si, že sme len predvolební asfaltéri. Počas uplynulého volebného obdobia sme opravili 150.000 metrov štvorcových ciest a chodníkov a do obnovy sme investovali 8.400.000 eur. Pokiaľ ide o parkoviská, je potrebné zdôrazniť, že príprava niektorých zámerov trvá oveľa dlhšie, ako by si mnohí mysleli. Je za tým náročná práca odborných útvarov, ktorú obyvatelia nevidia. Tvorba projektovej dokumentácie, komunikácia s obyvateľmi, zapracovanie pripomienok, verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby... To všetko sú veci, ktoré si vyžadujú svoj čas, a to som ešte nespomenul nečakané problémy, ktoré kedykoľvek môžu nastať. S budovaním parkovísk sme začali hneď, ako to bolo možné, bez ohľadu na voľby. Momentálne sa pracuje na Tulskej a na Povstaleckej ulici a naplánované sú aj realizácie ďalších parkovacích plôch. Napríklad na veľmi vyťaženej ulici v Sásovej, na Tatranskej. V tomto prípade projekt práve pripomienkujú obyvatelia a verím, že sa zrealizuje bez ohľadu na to, ako dopadnú blížiace sa voľby.