Prezident ČR udelil Milanovi Fiľovi vysoké štátne vyznamenanie

Prezident Českej republiky udelil Milanovi Fiľovi vysoké štátne vyznamenanie Foto: ČTK Foto: ČTK

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. októbra (OTS) - Medzi ocenenými, ktorí si z rúk prezidenta ČR prevzali štátne vyznamenanie bol aj prezident a predseda predstavenstva ECO-INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.Medailu za zásluhy I. stupňa získal Milan Fiľo v oblasti umenia ako podporovateľ kultúry, vzdelávania a zdravotníctva. „,“ povedal po skončení slávnostného ceremoniálu vo Vladislavskej sále Pražského hraduSpoločnosť ECO-INVESTMENT a.s. z iniciatívy pána Fiľa podporuje verejne prospešné projekty na Slovensku, v Českej republike ale aj v Bosne a Hercegovine a v ďalších krajinách, kde pôsobí. Pomoc regiónom, v ktorých sa nachádzajú výrobné podniky holdingu znamená miliónové dotácie v oblastiach zdravotníctva, školstva, kultúry i ekológie. Pre Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku nakúpil niekoľko kľúčových prístrojov, pomohol pri založení Katolíckej univerzity a podporuje jej činnosť. Pomáha úspešným športovým klubom, pomáha občianskym organizáciám pri skvalitňovaní života komunít. V spolupráci s bývalými i súčasnými zamestnancami SCP Ružomberok založil NADÁCIU SUPRA, ktorá pomáha rodinám papierníkov, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii.V samotnom srdci Prahy zrekonštruoval budovy Kláštora u Hybernú, kde podporuje mimoriadne úspešné muzikálové divadlo Hybernia. Viac ako desať rokov finančne prispieva na rozsiahle opravy Kostola Panny Márie Víťaznej na Bielej Hore a v objekte Břevnovského kláštora. Úzko spolupracuje so Slovenským inštitútom v Prahe pri podpore česko–slovenskej spolupráce v oblasti umenia.Milan Fiľo významne prispieva na sirotince v Afrike a Ázii, a tiež na nemocnice pre chudobných a nakazených vírusom HIV, ktoré v rozvojových krajinách zakladá Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie.