Nostalgia si pripomenie storočnicu Ingmara Bergmana

PROGRAM Letného kina v Ružinove:

Júlová ponuka Nostalgie zahŕňa aj predstavenie legendárneho filmuuvádzané pri príležitosti 100. výročia narodenia geniálneho švédskeho režiséra Ingmara Bergmana. Nadčasové majstrovské dielo je mystickým príbehom stredovekého rytiera, vracajúceho sa z križiackej výpravy späť do vlasti, v ktorej sa rozšíril mor. Keď sa za úsvitu modlí na morskom brehu, zjaví sa pred ním Smrť, ktorá mu oznámi, že jeho dni sú zrátané. Rytier si od nej vymôže, že budú hrať šachovú partiu o život. „Siedma pečať je alegória, ktorej téma je prostá: človek, jeho večné hľadanie Boha, pričom jedinou istotou je Smrť...“, povedal Bergman o filme, ktorý bol z viac ako 50 titulov, ktoré vytvoril, jeho najobľúbenejší.V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V júli sa môžu tešiť na dlho očakávané fantasy dobrodružstvo Terryho Gilliamav ktorom reklamný agent Toby cestuje v čase – z Londýna 21. storočia sa prenesie do La Manche 17. storočia, kde ho Don Quijote omylom považuje za Sancha Panzu, ale i britskú čiernu komédiu Armanda Iannuccihoo nepredstaviteľných okolnostiach smrti sovietskeho diktátora, taliansku mysterióznu drámu Paola Genovesehoo záhadnom mužovi, ktorý je pripravený splniť akékoľvek prianie ôsmich návštevníkov reštaurácie The Place, či francúzsku komédiuo tom, čo všetko sa môže stať pri prípravách veľkej luxusnej svadby, v réžii tvorcov diváckeho hitu „Nedotknuteľní“.Výber toho najlepšieho z prestížnych medzinárodných festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia uvedie snímku Mattea Garronehoocenenú Veľkou cenou poroty na MFF Cannes 2012. Režisér slávneho filmu „Gomora“ nakrútil komédiu zo sveta „bežných“ Neapolčanov, ktorých myslenie, vkus a predstavu o úspechu a šťastí manipuluje televízia. Zlatým glóbusom ocenená komédia Grety Gerwigje neobyčajným príbehom o obyčajnom dospievaní 18-ročného dievčaťa.Priaznivci žánrových filmov sa môžu tešiť na drsný krimithrillerktorý otvára novú kapitolu série odohrávajúcej sa na americko-mexickej hranici, kde zúri vojna drogových kartelov, ale i pokračovanie muzikálovej romantickej komédiektorá ponúka nákazlivú náladu rozprávkového ostrova Kalokairi, švédsky hudobný zázraka herecké hviezdy ako Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth či Stellan Skarsgard, ktoré si zopakovali veľkolepú grécku jazdu.Z júlovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu nová animovaná strašidelná komédia o obľúbenej rodinke Drakulovcovktorú Nostalgia uvedie v 2D i 3D verzii, dobrodružné putovanie plné fantázienakrútené podľa knihy slávneho spisovateľa Michaela Endeho, autora predlohy filmu „Nekonečný príbeh“, či kúzelný príbehpodľa Puškinovej predlohy „Ruslan a Ľudmila“.Mestská časť Bratislava - Ružinov, Cultus Ružinov pripravila v spolupráci s Kinom Nostalgia na základe úspešných minulých ročníkov Letného kina v Ružinove i jeho ďalšie pokračovanie počas mesiacov júl a august každý utorok o 21:00 hod. na Amfiteátri pri Štrkoveckom jazere, na predstavenia je vstup voľný.03.7. ČIARA, kriminálna dráma, Slovensko, 201710.7. PO STRNIŠTI BOS, komediálna dráma, Slovensko/Česko, 201717.7. POLNOC V PARÍŽI, romantická komédia, USA/FR, 201124.7. RUKOJEMNÍK, komediálna dráma, Slovensko/Česko, 201431.7. DUNKIRK, akčná dráma, VB/FR, 201707.8. MALÝ PRINC, animovaná rozprávka, FR, 201514.8. ČO SME KOMU UROBILI?, komédia, FR, 201421.8. LADY BIRD, komediálna dráma, USA/FR, 201728.8. OTCOVA VOLGA, komediálna dráma, Česko, 201804.07. ST 19:30 LADY BIRD Greta Gerwig, USA, 201706.07. PI 18:00 JIM GOMBIČKA, LUKÁŠ A LOKOMOTÍVA EMA Dennis Gansel, Nem., 201806.07. PI 20:00 MUŽ, KTORÝ ZABIL DONA QUIJOTA Terry Gilliam, Špan./Brit., 201811.07. ST 19:30 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB Paolo Genovese, Tal., 201712.07. ŠT 19:30 SICARIO 2: SOLDADO Stefano Sollima, USA/Tal., 201813.07. PI 18:00 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA 3D Genndy Tartakovsky, USA, 201813.07. PI 20:00 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 201718.07. ST 19:30 MUŽ, KTORÝ ZABIL DONA QUIJOTA Terry Gilliam, Špan./Brit., 201819.07. ŠT 19:30 SIEDMA PEČAŤ Ingmar Bergman, Švéd., 195720.07. PI 18:00 UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ Oleh Malamuž, Ukraj., 201820.07. PI 20:00 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN Ol Parker, USA, 201825.07. ST 19:30 REALITY SHOW Matteo Garrone, Tal./Fr., 201226.07. ŠT 19:30 STRATILI SME STALINA Armando Iannucci, Brit./Fr., 201727.07. PI 18:00 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA Genndy Tartakovsky, USA, 201827.07. PI 20:00 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN Ol Parker, USA, 2018