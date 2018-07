Prokurátor žiada pre Stanislava M. podmienku a exkurziu v Auschwitzi

Na snímke vpravo poslanec Národnej rady SR Stanislav M. (ĽSNS) pred pojednávaním na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v stredu 4. júla 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pezinok 4. júla (TASR) - Trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby s podmienečným odkladom a uloženie probačného dohľadu navrhuje prokurátor pre poslanca NR SR Stanislava M. (ĽSNS), ktorý čelí obžalobe z extrémizmu pre hanlivý status na Facebooku. Uviedol to v záverečnej reči počas pojednávania na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku.Prokurátor vyhlásil, že Stanislav M. je autorom textu, ktorý je predmetom obžaloby.povedal prokurátor.Podľa jeho slov niet preto dôvodu pochybovať, že pôvodcom textu je Stanislav M. a on mal záujem na zverejnení hanlivého textu.zdôraznil.Prokurátor preto žiadal súd, aby sa zameral na význam viet a slov zverejnenie ktorých zabezpečil obžalovaný.konštatoval.V rámci probačného dohľadu prokurátor navrhuje, aby sa Stanislav M. musel zúčastniť prehliadky koncentračného tábora Auschwitz v Poľsku aj s odborným výkladom a doniesť potvrdenie, že tam bol.Obhajoba, naopak, žiada oslobodenie spod obžaloby.povedal obhajca.Tiež zopakoval, že poslanec Stanislav M. nevie pracovať s počítačom do takej miery, aby vedel písať statusy. Neboli teda naplnené skutkové podstaty trestných činov. Samotný status šírili médiá, nie Stanislav M. Tvrdenie prokurátora, že sa od statusu nedištancoval, je právne irelevantné. V statuse nie je žiadne urážlivé slovo. Konštatovanie, že niekto je Žid, Maďar či Slovák bez urážlivého prívlastku, nie je hanobenie," vyhlásil obhajca a pripustil, že status vyvoláva polemiku, čo bolo zrejme aj cieľom neznámeho autora.Podľa obhajoby je teda obžaloba nedostatočná, úmysel pisateľa nemožno predpokladať, ale je potrebné ho dokázať.dodal obhajca.Stanislav M. v záverečnom slove uviedol, že k prípadu sa od začiatku nevyjadroval, lebo sa mu konanie voči jeho osobe zdalo nespravodlivé, a preto to nechal na advokátov. Na margo spomínaných poznámok napísal, že si len overoval skutočnosti uvedené v médiách.uzavrel.Samosudca vyhlásil prestávku do 14. hodiny, kedy by malo nasledovať vynesenie rozsudku.