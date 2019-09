Notári možno dostanú ďalšie výnimky z povinnosti mlčanlivosti

Ilustračné foto. Foto: TASR, Martin Baumann Foto: TASR, Martin Baumann

Bratislava 12. septembra (TASR) - Rozhodnutia v disciplinárnych konaniach notárov a exekútorov bude môcť v prípade verejného záujmu napadnúť správnou žalobou aj minister spravodlivosti. Rezort chce rozšíriť aj prípady predstavujúce výnimku z povinnosti notára zachovávať mlčanlivosť. Novely Notárskeho a Exekučného poriadku poslanci vo štvrtok posunuli do druhého čítania.Podľa novely Notárskeho poriadku by notár nemusel zachovávať mlčanlivosť pri poskytnutí informácií o notárskej činnosti orgánom vykonávajúcim dohľad a osobám oprávneným iniciovať disciplinárne konanie.Rezort chce tiež umožniť všetkým účastníkom disciplinárneho konania domáhať sa prostredníctvom správnej žaloby preskúmania rozhodnutia disciplinárneho orgánu. Účastníkom konania je disciplinárne obvinený, ktorým môže byť notár alebo exekútor a tiež navrhovateľ, čiže osoba oprávnená iniciovať disciplinárne konanie.Podľa novej právnej úpravy by mohol minister spravodlivosti podať správnu žalobuNovelou by sa v Notárskom poriadku vypustila jednoročná subjektívna lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, ktorá je podľa ministerstva neefektívna. Objektívna trojročná lehota na podanie disciplinárneho návrhu má zostať zachovaná.