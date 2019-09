Izraelský premiér si myslí, že budú musieť bojovať v Gaze

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 12. septembra (TASR) - Izrael pravdepodobne bude musieť ísť do vojny v pásme Gazy v súvislosti s pokračujúcimi raketovými útokmi z tejto palestínskej enklávy, ktoré sú namierené proti Izraelu. Vo štvrtok to v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Rešet Bet uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informoval o tom denník Haarec.Izraelský premiér tiež v rozhovore spresnil, žea vojenské jednotky by do enklávy neposlal,Netanjahu ďalej obvinil palestínske militantné hnutie Hamas, že v pásme Gazy nie je schopné presadiť svoju suverenitu a kontrolovať iné skupiny, ktoré podnikajú útoky na Izrael."Máme tu jednoduchú situáciu, keď sa teroristická skupina dostane k moci a odpaľuje rakety. Je to skupina, ktorá nedokáže kontrolovať všetky svoje frakcie, aj keby chcela. Hamas rozumie tomu, kam smeruje, avšak nedokáže to zastaviť. Pretože to nedokáže, my nebudeme mať inú možnosť, ako ísť do vojny," vyhlásil Netanjahu.Premiér v tejto súvislosti ďalej naznačil, že židovský štát ešte pred prípadným začatím vojenskej operácie podnikne niekoľko iných krokov vojenského charakteru.Počas násilností, ku ktorým došlo v piatok na hranici Izraela s pásmom Gazy, zastrelili izraelskí vojaci dvoch Palestínčanov vo veku 14 a 17 rokov. Ďalších 46 osôb utrpelo zranenia. Pravdepodobne v odvete za smrť dvoch mladých Palestínčanov bolo v piatok večer z pásma Gazy vypálených na Izrael "päť projektilov", ktoré dopadli na polia na juhu krajiny a nespôsobili nijaké škody.V reakcii na tento útok ostreľoval Izrael vojenské objekty Hamasu v pásme Gazy, pričom bolo podľa izraelskej armády zasiahnuté aj veliteľské stanovište a viacero pozícií militantov.Palestínčania v pásme Gazy, ktoré od roku 2007 ovláda radikálne hnutie Hamas, sa zúčastňujú na často násilných demonštráciách pozdĺž izraelského hraničného plota od marca 2018 a vyzývajú židovský štát, aby ukončil blokádu ich územia. Pri protestoch prišlo doposiaľ o život najmenej 308 Palestínčanov. Židovský štát obviňuje Hamas z organizovania protestov a ich využívania ako zámienky pre svoje útoky.