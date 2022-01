Notino má už aj kategóriu Starostlivosť o zdravie, ponuku rozširuje o takmer 5-tisíc produktov

Každý zákazník sa môže cítiť skvelo

13.1.2022 (Webnoviny.sk) -K tradične najsilnejším kategóriám Notina patria parfumy, ktoré predstavujú polovicu výkonu celej firmy a takisto kozmetika, ktorá v minulom roku zaznamenala extrémny nárast. K nim pribudla nová kategória starostlivosti o zdravie, ktorá ponúka zákazníkom takmer 5-tisíc produktov."Notino sa vždy maximálne sústredilo na oblasť krásy. Postupne sme však dospeli k tomu, že už nemôžeme prehliadať západné trendy. Tie smerujú k tomu, že zákazník sa môže cítiť skvelo iba vďaka kombinácií produktov pre krásu a zdravie. Nepôjde teda o okrajový segment, ale o nový stavebný kameň Notina a jeho budúcnosť," komentoval Zbyněk Kocián, generálny riaditeľ Notina.Sekcia starostlivosti o zdravie je rozdelená celkom do štyroch hlavných kategórií – lekáreň, športová výživa, zdravá výživa, matka a dieťa. Zákazníci si už teraz môžu vyberať napríklad voľnopredajné lieky alebo doplnky stravy ako kolagén, minerály, vitamíny či probiotiká. Pestrý výber je aj v sekcii športovej a zdravej výživy - v ponuke sú proteínové tyčinky, aminokyseliny, orechy, sušené ovocie, spaľovače tukov aj zdravé dobroty.E-shop Notino tiež spustil predaj produktov pre mamičky a deti, a to od doby ešte pred ich narodením až po prvý školský deň. Zákazníci nájdu v portfóliu všetko od tehotenských produktov, detskej výživy a kozmetiky až po štýlové cumlíky a digitálne pestúnky."Byť expertom na produkty zamerané na zdravie so sebou prináša mnoho veľmi zložitých legislatívnych krokov, ktoré sme už naplnili alebo sa ich chystáme v najbližšej dobe prekonať tak, aby sme v konečnej fáze mohli zákazníkom ponúknuť napríklad aj lieky na predpis," doplnil Kocián.Slovensko a Česká republika sú v súčasnosti prvé zo všetkých 28 krajín, kde Notino pôsobí, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom všetky štyri kategórie nového segmentu starostlivosti o zdravie. V ďalších štátoch je zatiaľ spustená sekcia zameraná na matku a dieťa, ostatné produkty budú zaradené postupne.Notino je najväčší internetový obchod s parfumami a kozmetikou v Európe. Jeho cesta sa začala v roku 2004 v Českej republike. V roku 2005 Notino vstúpilo aj na slovenský trh. Firma sa však rýchlo začala meniť na jedného z najsilnejších hráčov na poli krásy a e-commerce. K dnešnému dňu Notino pôsobí na 28 európskych trhoch, kde okrem iného prevádzkuje 26 kamenných predajní. Je autorizovaným partnerom najväčších svetových beauty značiek ako je DIOR, Lancôme, Gucci, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Chloé, Hugo Boss, Estée Lauder a mnoho ďalších. V portfóliu má 82- tisíc produktov od viac ako 1 400 značiek.Ročný obrat Notina dosiahol v roku 2020 587 miliónov eur. Notino ročne predá viac ako 55 miliónov produktov a vybaví 12 miliónov objednávok. Počas vianočnej sezóny odošle za jediný deň viac ako 140 000 balíkov.Cieľom spoločnosti je robiť krásu dostupnejšou. Dosahuje to nielen vďaka bezkonkurenčne najširšiemu výberu, ale tiež vďaka skvelým cenám a jedinečným službám. Spoločnosť vyniká excelentným zákazníckym servisom, rýchlym a spoľahlivým doručením balíkov, bezpečnými a modernými platobnými metódami či prehľadným webom orientovaným na zákazníka.Informačný servis