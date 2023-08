Nová budova pre najvyšší súd by mohla byť podľa UHP výhodnejšia ako rekonštrukcia starej

Treba rátať s komplikáciami

18.8.2023 (SITA.sk) - Výstavba novej menšej budovy pre Najvyšší súd SR na mieste, kde momentálne stojí jeho pôvodné sídlo, by mohla byť výhodnejšou a časovo aj finančne porovnateľnou s rekonštrukciou starej budovy súdu. Uvádza to na sociálnej sieti na základe vykonanej analýzy Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR . Útvar pripomína, že najvyšší súd si dal vypracovať štúdiu, v ktorej porovnáva štyri alternatívy pre svoje sídlo. Štúdia možnosť výstavby novej budovy na pôvodnom mieste síce zavrhla, podľa ÚHP sa tak však stalo predčasne.„Nová budova sa môže navrhnúť presne podľa potrieb NS SR a vyriešila by priestorové nedostatky súčasnej budovy, pričom sa dajú zachovať aj umelecké diela,“ konštatuje útvar. Podľa spomenutej štúdie je najvýhodnejšou možnosťou rekonštrukcia starej budovy odhadom za 36,2 milióna eur. Útvar však navrhuje najvyššiemu súdu opätovne overiť náklady na ňu.„Suma 1 656 eur za meter štvorcový uvedená v štúdii sa javí ako podhodnotená. Vychádzali sme z porovnania s doteraz realizovanými projektmi,“ konštatuje ÚHP s tým, že komplikácie je možné očakávať vzhľadom na rozsah rekonštrukcie a špecifickosť budovy. Rizikom rekonštrukcie je podľa analytikov útvaru jej predĺženie a predraženie aj nad rámec prípadného nárastu cien stavebných prác a materiálov.„Z dôvodu jedinečnosti budovy môžu nastať nepredvídateľné okolnosti, čo by viedlo k zväčšeniu rozsahu potrebných prác. Úpravy môžu ovplyvniť aj autorské práva k budove a zámer zachovať architektonickú kvalitu pôvodnej stavby,“ doplnil ÚHP.Z pôvodnej budovy na Župnom námestí v Bratislave sa pre zlý technický stav a vysoké prevádzkové náklady vysťahoval najvyšší súd minulý rok a odvtedy je budova prázdna. Dnes súd vykonáva svoju činnosť na štyroch rôznych miestach. Takéto „roztrúsené“ umiestnenie je podľa predstaviteľov súdu pre jeho dlhodobé fungovanie nevhodné.