Vo veku 87 rokov zomrel hudobný publicista a kritik Jiří Černý, jediný nehudobník uvedený do Siene slávy

Známa relácia, aj zakázané albumy

Vyformoval niekoľko generácií

Stretol veľa významných mien

18.8.2023 (SITA.sk) - Vo štvrtok vo veku 87 rokov zomrel český hudobný publicista Jiří Černý . Informuje o tom portál TN.cz s odvolaním sa na novinára Jana Rejžeka.Černý, ktorý bol jedným z najslávnejších českých hudobných novinárov, zomrel v pražskej nemocnici v Dejviciach. Dlhodobo mal problémy s pohybom.Ako hudobný novinár pôsobil v týždenníku Mladý svět a prispieval do časopisov Melodie alebo Gramorevue. Známym sa stal aj hlbokým hlasom, ktorým predstavoval hudobníkov na vlnách Československého a neskôr Českého rozhlasu. Jeho najslávnejšou reláciou bola séria Dvanáct na houpačce, kde v roku 1969 po prvý raz zaznela pieseň Bratříčku, zavírej vrátka Karla Kryla.​V sedemdesiatych rokoch začal cestovať po českých mestách so svojím programom Antidiskotéka. Českému publiku púšťal zaujímavé hudobné nahrávky, ktoré komentoval. Tieto albumy pritom vo vtedajšom totalitnom Československu neboli dostupné alebo ich úrady zakázali.Jeho výber hudby formoval niekoľko generácií hudobných fanúšikov, pričom s programom Ro(c)kování jazdil po republike až do roku 2022. Počas svojho života vydal Jiří Černý aj niekoľko kníh a výberov textov, v ktorých zhrnul svoju šesť desaťročí trvajúcu kariéru kritika.Do českého povedomia prinášal, napríklad, nahrávky takých hudobných velikánov, ako The Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Bruce Springsteen alebo U2. Okrem rocku bol však aj veľkým priaznivcom opery, o ktorej písal najmä v posledných rokoch.V novembri 1989 bol pri založení Občianskeho fóra. Na pódiu Laterny Magiky potom 24. novembra spolu s budúcim prezidentom Václavom Havlom a bývalým generálnym tajomníkom KSČ Alexandrom Dubčekom oznámil, že komunistické vedenie „dalo svoje funkcie k dispozícii“. Jeho zásluhou tiež pred stotisícovým davom na Václavskom námestí zaspievala Marta Kubišová legendárnu Modlitbu pro Martu. Na rovnakom mieste tiež uviedol Karla Kryla spolu s Karlom Gottom, ktorí zaspievali československú hymnu.Hudbe sa venoval aj po nežnej revolúcii a hneď v roku 1990 založil časopis Rock&Pop, kde bol dva roky šéfredaktorom. Prispieval do mnohých českých médií a uvádzal obľúbené rozhlasové relácie.Jiří Černý je tiež jediným nehudobníkom v českých dejinách, ktorého uviedli do Siene slávy Akadémie populárnej hudby.