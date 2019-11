Nová budova školy má zlepšiť kapacitné problémy v Radnovciach

Ilustračné foto. Foto: TASR, Milan Drozd Foto: TASR, Milan Drozd

Radnovce 10. novembra (TASR) – Riešením kapacitných problémov Základnej školy (ZŠ) s vyučovacím jazykom maďarským v Radnovciach v okrese Rimavská Sobota má byť nová školská budova. Obec ju postavila z príspevku 200.000 eur od štátu na základe akčného plánu rozvoja okresu.Stavba so štyrmi novými triedami je už takmer dokončená, treba ju však ešte napojiť na elektrické rozvody.uviedla pre TASR zástupkyňa riaditeľky ZŠ Zuzana Vargová.ZŠ má v súčasnosti dve budovy, ktoré podľa zástupkyne plánujú využívať aj po spustení nového objektu do prevádzky, keďže potrebujú viac miestností.vysvetlila Vargová.Radnovskú školu v tomto školskom roku navštevuje 97 žiakov, z nich je 73 zo sociálne znevýhodneného prostredia. V predchádzajúcich rokoch bola jedna trieda ZŠ umiestnená aj v objekte miestnej škôlky, keďže v škole už nebola vhodná voľná miestnosť.Radnovce majú v súčasnosti približne 960 obyvateľov. Obec má veľký podiel mladých ľudí do 18 rokov, ktorých je podľa údajov samosprávy viac ako 360.