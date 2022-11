Nová cyklotrasa spája Tatranskú Kotlinu a Tatranskú Lomnicu

Vo Vysokých Tatrách ukončili výstavbu cyklotrasy, spája Tatranskú Lomnicu a Tatranskú Kotlinu. Nový chodník má dĺžku takmer deväť kilometrov, je široký tri metre a jeho výstavba trvala takmer dva roky. Informovala o tom projektová manažérka Zuzana Hlavatá v rámci záverečnej konferencie spoločného slovensko-poľského projektu v Tatranskej Lomnici.





Mesto Vysoké Tatry s poľským Zakopaným uspeli so spoločným projektom, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. V rámci neho boli vybudované dve cyklotrasy, okrem tej slovenskej vznikla nová v Zakopanom na ulici Bronislawa Czecha v dĺžke takmer 800 metrov. Celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške takmer 1,8 milióna eur, pričom mesto Vysoké Tatry získalo viac ako 1,4 milióna eur. Realizácia projektu trvala od apríla 2018.Okrem toho boli úlohou projektu aj tzv. mäkké aktivity, rozšírila sa napríklad funkcionalita webovej stránky www.tatryvirtualne.sk a mobilných aplikácií o cyklotrasy nachádzajúce sa vo Vysokých Tatrách.Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš v tejto súvislosti upozornil, že realizácia projektu bola na slovenskej strane príliš zdĺhavá. "Projekt sme začali pripravovať ešte pred desiatimi rokmi. Všetky projekty sa v našom meste rodia veľmi ťažko, pretože nemáme pozemky ani toľko majetku. Druhá vec je, že sme v národnom parku a musíme rešpektovať kritériá, ktoré vychádzajú zo zákona o ochrane prírody. Okrem toho oproti Poliakom máme veľkú byrokraciu z hľadiska povoľovania projektov a ich preverovania," zhodnotil Mokoš.Malo by ísť o cyklisticko-lyžiarsku magistrálu, ktorú by okrem cyklistov v zimnom období využívali bežkári. "Tam je to vytrasované, začali sme s vyvlastňovaním pozemkov, čo je proces minimálne na rok," doplnil primátor. Okrem toho mesto spolupracuje na príprave ďalšej trasy s obcou Veľká Lomnica.