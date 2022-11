Na Gemeri pátrajú po zabudnutých umeleckých dielach z obdobia socializmu, výsledkom bude ich tlačená mapa

Diela zdokumentujú a odfotia

Výzva pre Gemerčanov

1.11.2022 (Webnoviny.sk) - Historicky prvé mapovanie umeleckých diel z obdobia socializmu v regióne Gemer sa uskutočňuje v týchto dňoch a potrvá do konca novembra.Ako informoval hovorca Mesta kultúry Revúca 2022 Martin Pižem , do objavovania umenia sa môžu zapojiť nadšenci z radov širokej verejnosti. Mapovanie sa realizuje v mestách Revúca, Rožňava, Dobšiná, Tisovec, Hnúšťa, Jelšava a okolitých obciach.Po umeleckých dielach môže verejnosť pátrať na námestiach, uliciach, budovách, ale aj v interiéroch škôl, úradov, obradných sál, jedální, fabrík či v iných verejných priestoroch.Ide o sochy, plastiky, mozaiky, tapisérie, maľby, reliéfy – čokoľvek, čo ľudia objavia. „Každý, komu sa podarí nájsť alebo pozná dielo, ktoré by mohlo ujsť našej pozornosti, môže poslať jeho polohu a fotku e-mailom na adresu sochy@prepninarevucu.sk,“ vyzýva tím Mesta kultúry Revúca 2022.Zabudnuté umelecké diela budú následne dokumentovať a fotografovať odborníci na umenie Gabriela Garlátyová a Mátyás Zagiba spoločne so študentmi z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.Výsledkom spoločného snaženia bude tlačená mapa so zabudnutými respektíve málo známymi umeleckými dielami Gemera a Malohontu z obdobia socializmu, ktoré doposiaľ neboli súhrnne zmapované.„Spoločne s Centrom architektúry vyzývame ľudí na celom Gemeri, aby nám pomohli zachovať odkaz umeleckých diel z čias socializmu vo verejnom priestore aj pre budúce generácie. Touto aktivitou chceme posilniť regionálne povedomie o umení druhej polovice 20. storočia, ktoré je už dnes vzácnosťou,“ dodala projektová manažérka Mesta kultúry Revúca 2022 Karin Kilíková s tým, že viac informácií o aktivite môže verejnosť nájsť na webovej stránke projektu Prepni na Revúcu – https://prepninarevucu.sk/program/.