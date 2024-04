Nová definícia efektívnosti: Spoločnosť Jungheinrich predstavuje nový model ETV 2i

Nový rad vysokozdvižných vozíkov pre ľahké až stredne náročné použitie



Integrovaná lítiovo‑iónová technológia pre mimoriadne úspornú prevádzku



Vylepšená ergonómia vďaka nižšiemu nástupu



O spoločnosti Jungheinrich

15.4.2024 (SITA.sk) -Spoločnosť Jungheinrich predstavila svoju najnovšiu inováciu v oblasti vysokozdvižných vozíkov: Séria ETV 2i je špeciálne navrhnutá pre zákazníkov, ktorí hľadajú najvyššiu kvalitu a flexibilitu za úsporných podmienok.Spoločnosť Jungheinrich predstavuje na veľtrhu LogiMAT 2024 svoj nový rad vysokozdvižných vozíkov ETV 2i. Inovatívny lítiovo‑iónový vozík bol špeciálne vyvinutý pre ľahké až stredne náročné použitie. Hlavnou cieľovou skupinou sú zákazníci, ktorých požiadavky neprevyšujú približne päť prevádzkových hodín denne. Modely ETV 214i a ETV 216i ponúkajú nosnosť 1 400 kg, resp. 1 600 kg až do maximálnej výšky zdvihu 10 700 mm. Nový rad ETV 2i je navrhnutý s dôrazom na náklady, ako aj energetickú účinnosť. Spoločnosť Jungheinrich vyvinula pre svoju najnovšiu generáciu vysokozdvižných vozíkov s výsuvným zdvíhacím zariadením úplne nový pohonný systém s novým hnacím motorom, prevodovkou a hnacím kolesom, ako aj s novou generáciou meničov, ktoré boli tiež vyvinuté vo vlastných laboratóriách."Náš nový rad ETV 2i bol vyvinutý ako cenovo výhodné riešenie pre zákazníkov, ktorí si potrpia na vysokú kvalitu, robustnosť a možnosti prispôsobenia, ale zároveň vzhľadom na nižšiu intenzitu nasadenia nepotrebujú vysoko výkonný vozík pre dvoj- a viaczmennú prevádzku," povedal člen predstavenstva spoločnosti Jungheinrich pre predaj Christian Erlach. "Pri vývoji radu ETV 2i sme vychádzali z rozsiahlej analýzy údajov o približne 14 000 reálnych prevádzkach našich vysokozdvižných vozíkov u zákazníkov. Z týchto údajov vyplýva, že v praxi sa dnes v mnohých prípadoch používajú vozíky s predimenzovanou kapacitou batérie. Tento poznatok sme zohľadnili pri našich nových vozíkoch s výsuvným zdvíhacím zariadením radu ETV 2i. Sú mimoriadne efektívne a ponúkajú najvyššiu kvalitu značky Jungheinrich s maximálnou bezpečnosťou a užívateľským komfortom, ako aj obvyklú širokú škálu možností za bezkonkurenčne atraktívne obstarávacie náklady," zdôraznil Erlach.Séria ETV 2i má štandardne integrovanú lítiovo‑iónovú batériu, ktorá vďaka možnosti rýchleho a priebežného nabíjania a bezúdržbovosti umožňuje mimoriadne flexibilnú prevádzku, čím zabezpečuje vysokú disponibilitu vozíka. Spoločnosť Jungheinrich ponúka vozíky radu ETV 2i s dvoma variantmi batérií. K dispozícii sú kapacity 230 Ah alebo 460 Ah. "S lítiovo‑iónovou batériou s kapacitou 230 Ah môžeme našim zákazníkom ponúknuť vozíky radu ETV 2i v podobnej cenovej hladine ako bežné vozíky s výsuvným zdvíhacím zariadením s oloveno‑kyselinovým akumulátorom. Znamená to, že lítiovo‑iónová technológia dorazila na masový trh s vysokozdvižnými vozíkmi," povedal Erlach. Je to riešenie, ktoré je nielen udržateľné, ale má aj pozitívny vplyv na prevádzkové náklady. Vozíky Jungheinrich s lítiovo‑iónovými batériami spotrebujú pri používaní približne o 20 % menej energie ako vozíky s oloveno‑kyselinovými akumulátormi.V štandardnej verzii majú vysokozdvižné vozíky radu ETV 2i rozmer L2 1 278 mm, a preto sú výrazne kratšie ako bežné vysokozdvižné vozíky s rovnakou zostatkovou nosnosťou.To znamená, že nové vozíky možno bezpečne a efektívne používať aj v úzkych uličkách so šírkou od 2 775 mm. Model ETV 214i s 230 Ah batériou je k dispozícii aj s voliteľným rozmerom L2 1 178 mm, ktorý je ešte o 100 mm kratší. Vďaka tomu je najkompaktnejším vysokozdvižným vozíkom vo svojej triede a je vhodný na použitie v obzvlášť stiesnených skladových priestoroch.S novým radom vysokozdvižných vozíkov stanovuje spoločnosť Jungheinrich aj nové štandardy z hľadiska komfortu. Umožňuje to priestorovo úsporná lítiovo‑iónová batéria. Spoločnosť Jungheinrich znížila výšku podvozku vozíkov radu ETV 2i vrátane plošiny obsluhy o 10 cm v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi, vďaka čomu je nastupovanie a vystupovanie podstatne ergonomickejšie. Celkovo ponúka rad ETV 2i výrazne viac priestoru pre obsluhu. Kabíny nových vozíkov sú vybavené dvoma charakteristickými, široko nastaviteľnými sedadlami, ľahko prístupné ovládacie prvky a praktické úložné možnosti. Volant a lakťovú opierku si bez námahy nastavíte aj samostatne. Keďže všetky funkcie možno citlivo ovládať pomocou osvedčeného systému soloPILOT, ETV 2i dokáže pracovať s milimetrovou presnosťou. Možno ho použiť aj na ovládanie prídavných zariadení, ako je napríklad voliteľný polohovač vidlíc.Bezpečnosť zohrávala bola pre spoločnosť Jungheinrich mimoriadne dôležitým faktorom aj pri vývoji radu ETV 2i. Vďaka kompaktnej konštrukcii a nízkej výške batérie ponúka vozík lepší výhľad do všetkých strán, čo minimalizuje riziko nehôd počas prevádzky. Na želanie je možné do stropného krytu integrovať "Floor Spot", ktorý zlepšuje viditeľnosť vozíka. K ďalšej výbave patrí aj svetelný LED pás okolo strechy. Nový bezpečnostný prvok s názvom SmartStripe slúži ako denné svetlá, smerovky a brzdové svetlá. V budúcnosti bude možné priamo na svetelnom páse zobrazovať aj úroveň nabitia a rôzne výstražné hlásenia.Spoločnosť Jungheinrich sa pri modeli ETV 2i zamerala aj na individuálne nastavenia: vozík je vďaka bohatej výbave možné prispôsobiť špecifickým požiadavkám zákazníka. Patrí sem možnosť panoramatickej ochrannej strechy, digitálna kamera pre vysokozdvižný vozík, nastavenie výšky sedadla a – po prvýkrát v tomto segmente – plne integrovaná nabíjačka.Spoločnosť Jungheinrich tiež oznámila, že v roku 2025 uvedie na trh nový vysokovýkonný modelový rad vysokozdvižných vozíkov ETV 3i s vysokou výškou zdvihu a kapacitou na prenos aj ťažkých bremien vo veľmi intenzívnej nepretržitej prevádzke. Tieto vysokozdvižné vozíky budú mať v porovnaní s radom ETV 2i vyššiu nosnosť a výšku zdvihu, ako aj vyššiu rýchlosť pojazdu a zdvihu, aby spĺňali potreby najnáročnejších prevádzok pri vysokej intenzite používania. Na tento účel spoločnosť Jungheinrich doplní portfólio batérií tejto série o lítiovo‑iónové batérie s kapacitou 690 Ah.Spoločnosť Jungheinrich ako jeden z popredných svetových dodávateľov intralogistických riešení je už 70 rokov hnacou silou vývoji inovatívnych a udržateľných produktov a riešení pre materiálové toky. Tento kótovaný rodinný podnik je priekopníkom vo svojom odvetví a usiluje sa o vytvorenie skladu budúcnosti. Vo finančnom roku 2022 spoločnosť Jungheinrich a jej zamestnanci, ktorých počet dosahuje približne 20 000, dosiahli tržby vo výške 4,76 miliardy EUR. Do globálnej siete patrí 12 výrobných závodov a servisných a predajných spoločností v 42 krajinách. Akcie spoločnosti sú kótované na burze MDAX.Informačný servis