Očakáva sa schválenie americkej vojenskej pomoci Ukrajine, hlasovať o tom bude Snemovňa reprezentantov

15.4.2024 (SITA.sk) - Republikánsky kongresman Mike Turner očakáva, že Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu tento týždeň podporí návrh zákona o vojenskej pomoci Ukrajine a Izraelu. Turner to povedal v rozhovore pre televíznu stanicu NBC News.Na otázku moderátorky, či očakáva tento týždeň hlasovanie o návrhu zákona, Turner odpovedal „áno“.„A očakávam, že to prejde... Všetci chápu, že toto je kritický moment, keď sa Rusko začína presadzovať, Ukrajina začína strácať schopnosť brániť sa. Spojené štáty musia vykročiť vpred a poskytnúť Ukrajine zbrane, ktoré potrebuje, a myslím si, že tento týždeň uvidíme v Snemovni reprezentantov prevažnú podporu pre túto tému,“ vyhlásil Turner.Kým v americkom Senáte hlasovanie prešlo bez výraznejších problémov, na schválenie v Snemovni reprezentantov sa ešte stále čaká.Balík za viac ako 95 miliárd dolárov by poskytol pomoc Ukrajine, Izraelu, americkým partnerom v indicko-tichomorskom regióne aj humanitárnu pomoc Palestínčanom v Pásme Gazy