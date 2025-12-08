|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Nová dominanta Varšavy. Budimex dokončil najväčší dopravný uzol
Tagy: PR
Ide o jeden z najväčších železničných projektov v Poľsku za posledné desaťročia. Na Slovensku Budimex aktuálne realizuje kľúčový projekt rozšírenia diaľnice D1 Bratislava - Triblavina a prepojenia ...
Zdieľať
8.12.2025 (SITA.sk) - Ide o jeden z najväčších železničných projektov v Poľsku za posledné desaťročia. Na Slovensku Budimex aktuálne realizuje kľúčový projekt rozšírenia diaľnice D1 Bratislava – Triblavina a prepojenia s diaľnicou D4, ktorý výrazne ovplyvní plynulosť dopravy v celom regióne.
Najväčší železničný uzol u našich severných susedov – stanica Varšava Západ – získal po komplexnej modernizácii úplne novú podobu. Stanica denne odbaví až 60-tisíc cestujúcich a prechádza cez ňu viac ako tisíc vlakov.
Výstavba prebiehala na území s rozlohou viac ako 70 hektárov, v úseku s dĺžkou 5 kilometrov, kde sa križuje 14 železničných tratí. Nový koľajový systém s dĺžkou vyše 35 kilometrov zahŕňa 137 výhybiek a stovky prvkov riadenia železničnej dopravy – od 191 návestidiel až po takmer 580 informačných tabúľ.
"Výstavba stanice Warszawa Zachodnia je ukážkou úspešnej realizácie s kľúčovým významom pre rozvoj krajiny. Ide o jednu z najdôležitejších infraštruktúrnych investícií posledných rokov – projekt, ktorý posilňuje chrbtovú kosť poľského dopravného systému a na dlhé roky zvyšuje bezpečnosť a komfort cestovania,” priblížil Artur Popko, predseda predstavenstva Budimex SA.
Kľúčovým prvkom modernizácie bola nová úroveň prvého podzemného podlažia, teda podchod so šírkou 63 metrov – priestor natoľko veľký, že by sa doň zmestil aj Boeing 737. Na výstavbe pracovalo priemerne 600 ľudí a 160 kusov techniky denne, v najrušnejších fázach až 700 pracovníkov a 250 strojov. Pri výstavbe použili viac ako 92-tisíc metrov kubických betónu, 11 500 ton výstuže a 34-tisíc ton ocele – takmer päťnásobok Eiffelovej veže.
Nová infraštruktúra zahŕňa deväť moderných nástupíšť plne prispôsobených aj osobám so zníženou mobilitou. Každé nástupište je spojené s podchodom výťahmi a eskalátormi, čo uľahčuje pohyb cestujúcim s bicyklami či kočíkmi. Celková plocha nástupíšť je 35-tisíc metrov štvorcových. Popri nich vznikla aj nová staničná budova s priestrannou hlavnou halou a modernou obchodno-servisnou pasážou, v ktorej budú umiestnené obchody a reštaurácie.
Projekt od začiatku počítal s princípmi udržateľnosti. Stanica je vybavená fotovoltickou inštaláciou s plochou presahujúcou 8-tisíc metrov štvorcových, ktorá dokáže pokryť približne 30 percent spotreby elektrickej energie objektu. Okolie dopĺňa takmer stovka nových stromov a vyše 4-tisíc kríkov, čo ešte väčšmi zvýrazňuje ekologický charakter celej investície.
"Modernizovaná Warszawa Zachodnia už nie je len železničnou stanicou, ale multifunkčným moderným dopravným a servisným uzlom. Sme hrdí na to, že Budimex spolu s Mostostal Kraków a partnermi realizoval projekt takého strategického významu pre hlavné mesto aj celú krajinu. Vďaka tomu majú cestujúci k dispozícii bezpečný, funkčný a komfortný objekt spĺňajúci štandardy 21. storočia," uviedol Maciej Olek, člen predstavenstva spoločnosti Budimex a riaditeľ úseku železničného, energetického a priemyselného staviteľstva.
Po modernizácii sa západná stanica stáva nielen novou vizitkou modernej Varšavy, ale aj jednou z technologicky najvyspelejších železničných staníc v regióne. Celková hodnota investície dosiahla 2,7 miliardy PLN (približne 638 miliónov eur) a projekt bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie prostredníctvom nástroja Connecting Europe Facility (CEF).
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nová dominanta Varšavy. Budimex dokončil najväčší dopravný uzol © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčší železničný uzol u našich severných susedov – stanica Varšava Západ – získal po komplexnej modernizácii úplne novú podobu. Stanica denne odbaví až 60-tisíc cestujúcich a prechádza cez ňu viac ako tisíc vlakov.
Výstavba prebiehala na území s rozlohou viac ako 70 hektárov, v úseku s dĺžkou 5 kilometrov, kde sa križuje 14 železničných tratí. Nový koľajový systém s dĺžkou vyše 35 kilometrov zahŕňa 137 výhybiek a stovky prvkov riadenia železničnej dopravy – od 191 návestidiel až po takmer 580 informačných tabúľ.
"Výstavba stanice Warszawa Zachodnia je ukážkou úspešnej realizácie s kľúčovým významom pre rozvoj krajiny. Ide o jednu z najdôležitejších infraštruktúrnych investícií posledných rokov – projekt, ktorý posilňuje chrbtovú kosť poľského dopravného systému a na dlhé roky zvyšuje bezpečnosť a komfort cestovania,” priblížil Artur Popko, predseda predstavenstva Budimex SA.
Päťnásobok Eiffelovky s priestorom aj pre Boeing
Kľúčovým prvkom modernizácie bola nová úroveň prvého podzemného podlažia, teda podchod so šírkou 63 metrov – priestor natoľko veľký, že by sa doň zmestil aj Boeing 737. Na výstavbe pracovalo priemerne 600 ľudí a 160 kusov techniky denne, v najrušnejších fázach až 700 pracovníkov a 250 strojov. Pri výstavbe použili viac ako 92-tisíc metrov kubických betónu, 11 500 ton výstuže a 34-tisíc ton ocele – takmer päťnásobok Eiffelovej veže.
Nová infraštruktúra zahŕňa deväť moderných nástupíšť plne prispôsobených aj osobám so zníženou mobilitou. Každé nástupište je spojené s podchodom výťahmi a eskalátormi, čo uľahčuje pohyb cestujúcim s bicyklami či kočíkmi. Celková plocha nástupíšť je 35-tisíc metrov štvorcových. Popri nich vznikla aj nová staničná budova s priestrannou hlavnou halou a modernou obchodno-servisnou pasážou, v ktorej budú umiestnené obchody a reštaurácie.
Nový štandard cestovania
Projekt od začiatku počítal s princípmi udržateľnosti. Stanica je vybavená fotovoltickou inštaláciou s plochou presahujúcou 8-tisíc metrov štvorcových, ktorá dokáže pokryť približne 30 percent spotreby elektrickej energie objektu. Okolie dopĺňa takmer stovka nových stromov a vyše 4-tisíc kríkov, čo ešte väčšmi zvýrazňuje ekologický charakter celej investície.
"Modernizovaná Warszawa Zachodnia už nie je len železničnou stanicou, ale multifunkčným moderným dopravným a servisným uzlom. Sme hrdí na to, že Budimex spolu s Mostostal Kraków a partnermi realizoval projekt takého strategického významu pre hlavné mesto aj celú krajinu. Vďaka tomu majú cestujúci k dispozícii bezpečný, funkčný a komfortný objekt spĺňajúci štandardy 21. storočia," uviedol Maciej Olek, člen predstavenstva spoločnosti Budimex a riaditeľ úseku železničného, energetického a priemyselného staviteľstva.
Po modernizácii sa západná stanica stáva nielen novou vizitkou modernej Varšavy, ale aj jednou z technologicky najvyspelejších železničných staníc v regióne. Celková hodnota investície dosiahla 2,7 miliardy PLN (približne 638 miliónov eur) a projekt bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie prostredníctvom nástroja Connecting Europe Facility (CEF).
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nová dominanta Varšavy. Budimex dokončil najväčší dopravný uzol © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Doprajte si luxusné Vianoce s Tesco Finest! V limitovanej ponuke Tesca je viac ako 60 sviatočných noviniek
Doprajte si luxusné Vianoce s Tesco Finest! V limitovanej ponuke Tesca je viac ako 60 sviatočných noviniek
<< predchádzajúci článok
Zahlienenie, kašeľ, chrapot? Možno za tým nie je alergia, ale tichý reflux
Zahlienenie, kašeľ, chrapot? Možno za tým nie je alergia, ale tichý reflux