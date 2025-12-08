|
Pondelok 8.12.2025
Úvodná strana
Zahlienenie, kašeľ, chrapot? Možno za tým nie je alergia, ale tichý reflux
Zachrípnutie, časté prehĺtanie, hlieny bez príčiny či kašeľ, ktorý sa ťahá celé mesiace - to všetko môžu byť príznaky takzvaného tichého refluxu. Ide o diagnózu, o ktorej sa hovorí ...
8.12.2025 (SITA.sk) - Zachrípnutie, časté prehĺtanie, hlieny bez príčiny či kašeľ, ktorý sa ťahá celé mesiace – to všetko môžu byť príznaky takzvaného tichého refluxu. Ide o diagnózu, o ktorej sa hovorí málo, no podľa odborníkov je omnoho častejšia, než by sa zdalo. Pomôcť ju odhaliť dokáže test Peptest.
"Veľa pacientov prichádza s ťažkosťami, ako sú zahlienenie, chrapot či opakované zápaly hltana alebo prínosových dutín, no pritom nie sú alergici a ani nemajú infekciu," hovorí MUDr. Renáta Kučerová, hlavná lekárka kliniky Centrum Kramáre.
"Často ide o skrytý reflux, teda návrat žalúdočných štiav alebo kyslých pár až do dýchacích ciest. Sliznica sa tým dráždi, vzniká zvýšená tvorba hlienu a pretrvávajúci kašeľ. Na Slovensku sa o tejto diagnóze hovorí málo, ale v Česku či v zahraničí sa jej venuje čoraz väčšia pozornosť," dodáva.
Tichý (laryngeálny) reflux sa môže prejaviť veľmi nenápadne – bez typického pálenia záhy. Práve preto ho pacienti aj lekári často prehliadajú a ťažkosti sa vlečú celé mesiace.
Diagnostika refluxu býva náročná, no Peptest to mení. Ide o moderný, neinvazívny test zo slín, ktorý v tele hľadá pepsín – tráviaci enzým pochádzajúci zo žalúdka. Ak sa pepsín objaví v slinách, znamená to, že sa žalúdočný obsah dostal tam, kam nemá.
"Za normálnych okolností by sa pepsín v dýchacích cestách a ústnej dutine vôbec nemal nachádzať," vysvetľuje MUDr. Kučerová. "Ak je test pozitívny, hoci len slabo, hovoríme o reálnom refluxe, ktorý treba liečiť."
Odber je pritom úplne bezbolestný – pacient len napľuje vzorku slín do špeciálnej skúmavky, ideálne ráno nalačno. Výsledok je známy v krátkom čase, väčšinou do niekoľkých hodín či dní.
Medzi najčastejšie prejavy tichého refluxu patria:
Ak vás tieto príznaky sprevádzajú dlhodobo, môže ísť o reflux aj bez toho, aby ste o ňom vedeli.
Ak test potvrdí reflux, nasleduje individuálne nastavená liečba. "Pacient dostane lieky podobné tým, ktoré používajú gastroenterológovia, niekedy aj v podobe sirupov pre deti," uvádza lekárka. "Liečba trvá spravidla niekoľko týždňov až mesiacov, potom odporúčame kontrolný Peptest, aby sme vedeli, či bola úspešná."
Dôležitou súčasťou terapie sú aj zmeny životného štýlu a stravovania – jesť častejšie, no menšie porcie, obmedziť kávu, biele víno, mastné jedlá a sladkosti. "Veľa pacientov má reflux po nárazovom prejedaní. Žalúdok sa preplní, zvierač sa uvoľní a kyselina sa vracia späť," dodáva MUDr. Kučerová.
Peptest má veľký prínos aj pre alergológov a ORL lekárov. "Často sa stáva, že pacient má všetky testy negatívne a napriek tomu sa cíti zle. A vtedy je to mnohokrát reflux," vysvetľuje lekárka.
"Keď sa reflux potvrdí, môžeme nasadiť liečbu cielene, nie naslepo. Z nášho pohľadu ide o veľkú pomoc pri diagnostike."
Cena testu je aktuálne 60 eur. Pri vyšších hodnotách pepsínu sa môže doplniť aj 24-hodinová pH-metria dýchacích ciest, ktorá presne ukáže, ako často sa reflux v tele objavuje.
Podľa odborníkov je dôležité poznať svoje telo a reagovať na signály.
Pomáha:
Vyšetrenie Peptestom možno absolvovať v dvoch zariadeniach:
Ak vás trápi dlhodobý kašeľ, zahlienenie alebo zachrípnutie, nepodceňujte to.
"Nie každý, kto kašle, je alergik. Často ide o tichý reflux, ktorý sa dá ľahko zistiť – len sa na neho treba pozrieť," hovorí MUDr. Kučerová.
Objednajte sa na vyšetrenie Peptest v Centrum Kramáre alebo v Pinium Family Clinic a zistite, čo je skutočnou príčinou vašich ťažkostí.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Zahlienenie, kašeľ, chrapot? Možno za tým nie je alergia, ale tichý reflux © SITA Všetky práva vyhradené.
