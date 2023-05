Nová edícia Ligy majstrov prichádza s netradičnými inováciami v pravidlách, prinesú ešte viac vzrušenia z hry

Ešte viac vzrušenia z hry

Zmeny si vyskúšajú aj Košičania

25.5.2023 (SITA.sk) - Vedenie hokejovej Ligy majstrov sa od novej sezón rozhodlo priniesť niekoľko netradičných inovácií v pravidlách, všetky tri sa týkajú presiloviek či oslabení.Športová komisia LM sa uzniesla, že zmeny by mali priniesť pre fanúšikov ešte viac vzrušenia z hry. Prvou zmenou je, že ak tím v oslabení inkasuje, vylúčený hráč zostane na trestnej lavici až do vypršania trestu.Druhou, veľmi podobnou, je, že dvojminútový trest pre hráča sa nezruší ani v prípade, ak tím dostane gól pri avizovanom vylúčení. Opačne s doterajším stavom sa bude postupovať aj v prípade, ak tím skóruje v oslabení. V takom prípade dvojminútový trest pre jeho hráča skončí."Prichádzame s troma jednouchými, ale efektívnymi zmenami, ktoré majú veľký potenciál zatraktívniť zápasy. Všetky tri zmeny nie sú rušivé a sú veľmi ľahko pochopiteľné pre každého," uviedol šéf súťaže Martin Baumann.Uvedené zmeny si zo slovenských tímov vyskúša úradujúci šampión HC Košice , ktorý od 31. augusta do 18. októbra absolvuje dovedna šesť stretnutí proti šiestim rôznym súperom. V domácom prostredí nastúpia "oceliari" proti nemeckému Adleru Mannheim, švédskemu tímu AIK Skelleftea a švajčiarskemu družstvu Servette Ženeva.Do Nemecka vycestujú košickí hokejisti na duel proti Red Bullu Mníchov a do Švajčiarska na stretnutia proti klubom Rapperswill-Jona Lakers a EHC Biel-Bienne.Do vyraďovacej časti potom postúpi 16 najúspešnejších klubov z globálnej 24-člennej tabuľky. Osemfinále play-off sa začne 14. novembra a súťaž vyvrcholí finálovým zápasom 20. februára 2024.