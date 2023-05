Nemecko prešlo cez Švajčiarsko do semifinále MS v hokeji 2023, USA si poradili s Českom (video)

Švajčiari nepotvrdili rolu favorita

Slováci klesnú v rebríčku IIHF

MS v hokeji 2023

štvrťfinále





Tampere (Fín.)



USA - Česko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)





Fínsko - Kanada (19.20)



Riga (Lot.)



Švajčiarsko - Nemecko 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)





Lotyšsko - Švédsko (19.20)

25.5.2023 (SITA.sk) - Výbery USA a Nemecka sa prebojovali na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku a Lotyšsku už do semifinále.Vo štvrtkovom štvrťfinále víťazi základnej A-skupiny Američania vo fínskom Tampere zdolali Čechov 3:0 a na turnaji si pripísali už ôsmy triumf za sebou.Hráči USA v každej tretine strelili po jednom góle, do streleckej listiny sa zapísali Matt Coronato, Nick Perbix a Cutter Gauthier.Americkí hokejisti boli v porovnaní s Čechmi výrazne strelecky aktívnejší (34:15) a pohodlne dokráčali medzi kvarteto najlepších tímov na MS 2023.Zo slovenského pohľadu bolo dôležitejšie popoludňajšie stretnutie v lotyšskej Rige, v ktorej víťazi B-skupiny Švajčiari vyzvali Nemcov. Reprezentanti "krajiny helvétskeho kríža" boli pred duelom favoriti, no túto úlohu nepotvrdili a prehrali 1:3.Nemci sa tretíkrát za ostatných trinásť rokov dostali do semifinále, v rokoch 2010 aj 2021 to nedotiahli k medaile a obsadili 4. priečku. Švajčiari po striebre z Kodane 2018 štvrtýkrát bez prerušenia vypadli na MS vo štvrťfinále.Vo štvrtok síce po presnom zásahu Nemca Maximiliana Kastnera vyrovnali zásluhou Jonas Siegenthalera, ale na presné zásahy Johna Peterku a Nica Sturma v oslabení už odpovedať nedokázali.Postup Nemcov do semifinále znamená, že slovenskí hokejisti v rebríčku IIHF po aktuálnej sezóne klesnú na deviatu priečku. Je tam pravdepodobné, že o ZOH 2026 budú bojovať v kvalifikácii.Priamo pod päť kruhov sa dostane najlepšia osmička národných výberov v rebríčku IIHF po aktuálnom šampionáte. Otáznik stále visí nad ruským výberom a ich účasťou na ZOH 2026.Ak by padol verdikt, že Rusi sa v Taliansku nepredstavia v súvislosti s vojnou, ktorú už viac ako rok vedú na území Ukrajiny, Slovákom by na priamu účasť na ZOH 2026 mohla stačiť aj 9. priečka v rebríčku IIHF a tú aktuálne obsadia, ak sa Lotyši nestanú majstrami sveta.Vo večerných štvrťfinálových dueloch Fíni vyzvú Kanaďanov a Lotyši Švédov.