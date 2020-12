Nová elektrická jednotka Panter z najväčšieho tendra v histórii ZSSK odviezla prvých cestujúcich

ZSSK predstavila prvú trojčlánkovú jednotku v ostrej prevádzke



Cestujúci v žilinskom a trenčianskom regióne sa môžu tešiť na 25 ks nových EJ





Zrealizované a plánované, už podpísané, investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku:



celkový objem: 160 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2020 – 2022



nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)







celkový objem: 77 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (14 ks DMJ je už v prevádzke)



nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)







celkový objem: 38,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2021 – 2022



nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)







celkový objem: 66,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (32 ks nových vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)







celkový objem: 37,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (39 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)







celkový objem: 3,9 milióna eur



predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (37 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)





Aktuálne pripravované projekty ZSSK:



predpokladaná hodnota zákazky: 76 284 000 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj



predpokladaný podpis zmluvy: 04/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023







predpokladaná hodnota zákazky: 32 200 000 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj



predpokladaný podpis zmluvy: 12/2020



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023







predpokladaná hodnota zákazky: 33 093 333 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj



predpokladaný podpis zmluvy: 12/2020



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023





2.12.2020 (Webnoviny.sk) -Vo februári tohto roku predstavila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) slovenským médiám ucelenú elektrickú jednotku "Panter" (EJ) z dielne konzorcia českej ŠKODA TRANSPORTATION a slovenskej ŽOS Trnava. Národný dopravca robil všetko, čo bolo v jeho silách, aby v čo najkratšom čase nasadil nové jednotky do prevádzky a tým zabezpečil cestujúcim vyšší komfort služieb. Včera na železničnej stanici v Žiline uskutočnil tlačovú konferenciu pri príležitosti predstavenia prvej elektrickej jednotky v jej ostrej prevádzke.Nová trojčlánková EJ s dĺžkou 80 m a s kapacitou 247 miest na sedenie absolvovala svoju prvú jazdu zo Žiliny do stanice Zwardoń za účasti Andreja Doležala, ministra dopravy a výstavby SR, Filipa Hlubockého, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ZSSK a zástupcu konzorcia ŠKODA TRANSPORTATION a ŽOS Trnava Miloša Kyselicu, generálneho riaditeľa ŽOS Trnava.uviedol Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR.EJ s maximálnou rýchlosťou 160 km/h svojimi parametrami spĺňa požiadavky TSI a predstavuje tak účelné vozidlo na úrovni 21. storočia. Do prevádzky budú postupne nasadené dve verzie EJ – trojčlánková s dĺžkou 80 m a s kapacitou 247 miest na sedenie (13 ks) a štvorčlánková s dĺžkou 106 m a s kapacitou 343 miest na sedenie (12 ks).Jednotky budú postupne nasadzované v žilinskom i trenčianskom regióne, najmä na tratiach Žilina – Trenčín, Žilina – Čadca, Čadca – Zwardoń, Žilina – Liptovský Mikuláš. Do konca roka dodá výrobca ZSSK ešte najmenej tri ďalšie Pantery.uviedol vo februári predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.doplnil.povedal generálny riaditeľ ŽOS Trnava Miloš Kyselica.Svojím objemom takmer 160 miliónov eur (159 999 500,00 eur*) je tender, ktorý prinesie žilinskému a z veľkej časti i trenčianskemu regiónu spolu 25 nových elektrických jednotiek, najväčším v histórii národného dopravcu. Majoritná časť z tejto sumy je pokrytá Kohéznym fondom Európskej únie (134 598 779,38 eur*), 23 752 725,77 eur* je hradených zo štátneho rozpočtu, sumu 1 647 994,85 eur* uhradila ZSSK z vlastných zdrojov.* uvedené sumy sú bez DPH25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) – projekt EÚ21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) – projekt EÚ5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň – projekt EÚ35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) – vlastné zdroje51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz – vlastné zdroje37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) – vlastné zdroje9 ks elektrických jednotiek – vypísaná verejná súťaž35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt – ukončená verejná súťaž, čaká sa na podpis zmluvy17 ks nových osobných vozňov – ukončená verejná súťaž, čaká sa na podpis zmluvyĎalšie projekty sú vo fáze posudzovania štúdií uskutočniteľnosti.Informačný servis