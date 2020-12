Okolo Národného futbalového štadióna vznikla unikátna výstava fotografií Krajina víťazov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2020 (Webnoviny.sk) -"Koronakríza zásadným spôsobom zasiahla aj do sveta športu, preto chceme ľuďom takto pripomenúť, že šport je dôležitá súčasť našich životov. Zorganizovali sme výstavu fotografií, pri prehliadke ktorých stále mrazí. Zachytávajú silné momenty, keď slovenskí športovci nadchli celý národ," povedal predseda predstavenstva NFŠ, a.s. Pavel Komorník a dodal, že výstava sa tiahne okolo celého Národného futbalového štadióna a je voľne dostupná pre každého, kto ku štadiónu príde. "Myslíme si, že práve Národný futbalový štadión, ktorý je najväčším športovým stánkom v krajine, je správne miesto pre takúto výstavu," doplnil Pavel Komorník s tým, že v predvianočnom čase si ľudia môžu pokojne a bez obáv prísť pozrieť to najlepšie, čo slovenský šport za uplynulé štvrťstoročie priniesol."Slovenský olympijský a športový výbor tento projekt podporuje ako hlavný partner a radi sme s jeho organizáciou pomohli. Máloktorá oblasť ľudskej činnosti prináša také emócie ako šport a máločo dokázalo v ére našej samostatnosti vyvolať také prejavy vlastenectva a hrdosti, ako mimoriadne športové úspechy našich reprezentantov, ktorí sa dokázali presadiť v plnej svetovej konkurencii", povedal prezident SOŠV Anton Siekel a dodal, že takéto podujatie je mimoriadne dôležité najmä dnes, keď celý svet trpí následkami koronakrízy. "Verím, že práve tieto fotografie svojím univerzálnym a zrozumiteľným jazykom dokážu v ľuďoch oživiť tie zaujímavé a dramatické chvíle, ktoré nám v uplynulých obdobiach priniesol práve šport," povedal ďalej Anton Siekel a dodal, že výstava v štýle Street Art Gallery umožňuje každému záujemcovi bezpečnú návštevu a príjemný zážitok.Na výstave nájdete fotografie 19 slovenských fotografov, ktorí v uplynulých rokoch zachytili kľúčové momenty nášho športu z domácich aj svetových športových podujatí. Do výstavy sa zapojil aj fotograf prestížnej Agence France Presse (AFP) Joe Klamár, ktorého fotografie publikovali aj denníky New York Times či Washington Post. Organizátori vyberali z niekoľkých stoviek fotografií, ktoré poskytli známi a oceňovaní fotografi, vydavateľstvá a agentúry. "Nebola to ľahká úloha. Vyberali sme takmer mesiac. Prizvali sme športovcov, známe osobnosti aj úplne nezávislých ľudí. Výsledkom je 125 zaujímavých fotografií. Každá má svoj príbeh, silnú emóciu a vypovedá o danom momente presne to, čo dokáže iba fotografia," povedala za organizátorov Ivana Tittelová z NFŠ, a.s. Jedinečná výstava bude sprístupnená verejnosti od 1.12 do 31.12.2020.Ján Súkup (Štartfoto), Jakub Súkup (Štartfoto), Joe Klamár (AFP), Michal Svítok (TASR), Pavel Neubauer (TASR), Martin Baumann (TASR) František Iván (TASR), Radovan Stoklasa (TASR), Henrich Mišovič (TASR), Martin Domok (Plus JEDEN DEŇ), Michal Smrčok (sport24.sk), Matej Kalina (Plus JEDEN DEŇ), Emil Vaško (sport24.sk), Roman Benický, Vladimír Dorňák, Laco Duračka, Andrej Galica (SOŠV), Roman Ferstl, Miro GasidloInformačný servis