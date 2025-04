Nová etapa vojny? Rusko presúva severokórejské ťažké delostrelectvo na Krym

6.4.2025 (SITA.sk) - Rusko začalo s presunom severokórejských systémov diaľkového delostrelectva na anektovaný ukrajinský polostrov Krym. Referuje o tom web The Moscow Times s odvolaním sa na nemeckú televíziu ZDF. Uvedené správy naznačujú, že zapojenie Pchjongjangu do vojny na Ukrajine by sa mohlo čoskoro rozšíriť.Televízia ZDF zverejnila video spred niekoľkých dní, ktoré ukazuje, ako Rusi prepravujú vlakom severokórejské samohybné delá Koksan cez severnú časť Krymu. ZDF predpokladá, že Pchjongjang dodal Rusku až 200 takýchto systémov.Severokórejské jednotky dosiaľ spozorovali iba pri operáciách v ruskej Kurskej oblasti, kde Moskva od augusta minulého roka vedie boje proti ukrajinským jednotkám.Keďže ruské sily nedávno vytlačili Ukrajincov z väčšiny územia, ktoré Kyjev kontroloval v Kurskej oblasti, ZDF uviedla, že Rusko by mohlo pomerne rýchlo poslať severokórejský kontingent na Krym, aby sa zameral na ukrajinské sily v južných regiónoch Ukrajiny.Západní vojenskí analytici varujú, že ak sa Rusom podarí rozmiestniť severokórejské diaľkové delostrelectvo v Záporožskej oblasti, ktorú Rusko čiastočne kontroluje, mohli by ostreľovať kľúčové mestá ako Cherson a Záporožie.