Je potrebné si uvedomiť, že USA sú rival, možno aj nepriateľ EÚ, vyhlásil europoslanec Ondruš

6.4.2025 (SITA.sk) - Na druhej strane Atlantického oceánu nie je spojenec Európy, ale rival alebo dokonca nepriateľ. Vyhlásil to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR europoslanec Branislav Ondruš Hlas-SD ). Poukázal pritom na to, že americký prezident Donald Trump označil v oznámení o zavedení ciel Európsku úniu za nepriateľa.„Ja som presvedčený, že jednou z odpovedí Európskej únie na to, čomu teraz čelíme, je priznať si, že potrebujeme paradigmickú zmenu našej hospodárskej politiky," povedal Ondruš s tým, že je potrebné prestať sa poliehať na to, že bude vyrábať pre zvyšok sveta.„Musíme chrániť našich domácich výrobcov a vytvárať prostredie preto, aby domáci výrobcovia mohli viac uplatniť svoju produkciu na teritóriu EÚ," zdôraznil Ondruš. Takisto je podľa neho dôležité rokovať s inými časťami sveta. „Napríklad s Čínou, Ruskom, BRICSom ako takým," povedal Ondruš.Podľa europoslankyne Miriam Lexmann KDH ) je republikánska administratíva v USA presvedčená, že globálny trh pokrivila nezákonnými praktikami, špionážou a kradnutím duševného vlastníctva Čína.„A práve preto Spojené štáty očakávajú, že Európska únia sa postaví na tú istú stranu. Že bude chrániť naše ekonomické a bezpečnostné záujmy voči Číne. Toto sú jasné kroky, ktoré Američania od nás očakávajú," vyhlásila Lexmann.Ako doplnila, slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča sa pýtala, či v USA urobil v tomto zmysle nejakú ponuku. „Odpoveď bola taká, že mi povedal všetko, čo ponúkol, ale nič z toho nesmerovalo k tomu, aby sme chránili naše záujmy voči Číne," doplnila LexmannEuroposlanec Erik Kaliňák Smer-SD ) odmietol v tejto súvislosti kritiku Roberta Fica , že počas svojej návštevy USA s Trumpovou administratívou nič nevyrokoval.„Robert Fico napríklad pri stretnutí s Elonom Muskom riešil Starlink, riešil aj potenciálnu investíciu Tesly na Slovensku," uviedol Kaliňák. Doplnil, že Muskov tím sa má stretnúť s tímom so slovenského ministerstva hospodárstva. „A prejdú si Slovensko ako možný priestor na investíciu," doplnil Kaliňák.Podľa europoslanca Ľudovíta Ódora Progresívne Slovensko ) v prípade napätej geopolitickej situácie je potrebné podporiť ekonomiku, vláda ju však dusí. „Cez transakčnú daň, cez vyššie zdanenie, cez odvodové zaťaženie," skonštatoval.Doplnil, že je potrebné vytvárať „investičné klastre (prepojené formy v spoločnom odbore, pozn. SITA)" v automobilovom priemysle. „Oni (automobilky, pozn. SITA) by boli veľmi radi, keby sme aj my v školskom systéme vedeli ísť trošku aj nad rámec toho, čo momentálne ponúkame pre automobilky," dodal Ódor.