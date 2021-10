Nová FABIA bude súčasťou módneho sviatku Fashion LIVE!

Nové modely, nové diela

Bezpečná, moderná a dospelá FABIA

15.10.2021 (Webnoviny.sk) -Nová, v poradí už štvrtá generácia jedného z najpopulárnejších vozidiel na Slovensku, bude súčasťou jedinečnej módnej šou Fashion LIVE!, ktorá sa koná od 15. do 17. októbra v novom centre Nivy. "Náš nový model sa stane súčasťou projektu Wear Different v rámci Fashion LIVE!, ktorý predstaví aj štyroch mladých originálnych umelcov. Sme radi, že aj takto môžeme fanúšikom sprostredkovať pocit jedinečnosti a originality, ktoré štvrtá generácia modelu FABIA ponúka," hovorí Zuzana Kubíková, PR manager ŠKODA AUTO Slovensko.Modely novej generácie ŠKODA FABIA sa predstavia v sobotu a v nedeľu v čase od 15:00 do 17:00, kedy budú súčasťou živého kreatívneho tvorenia. Svoje umenie počas akcie predvedú štyria známi výtvarníci, od ktorých si fanúšikovia módy budú môcť odniesť špeciálny autorský fashion kúsok aj pocit jedinečnosti, ktorý je charakteristický pre nové modely FABIA. Ako? Stačí si priniesť vlastné biele tričko, mikinu či tenisky alebo si len vziať tričko, ktoré bude k dispozícii v kufri vystavených vozidiel, a behom chvíle ich mladí umelci pretvoria na unikátny kúsok.V sobotu 16. októbra sa predstaví mladá ilustrátorka a fotografka Žužu Gálová , ktorá priebežne sídli na dvoch kontinentoch - v Bratislave a austrálskej Sydney, kde si s priateľom otvorili svoje kreatívne štúdio. Chýbať nebude ani grafik a výtvarník Matúš Maťátko , jeden z najvýraznejších a najaktívnejších súčasných slovenských grafikov a výtvarníkov. Je držiteľom viacnásobných ocenení za najkrajšiu knihu Slovenska, jeho tvorbu nájdete aj v Bratislave ako veľkoplošné street art maľby. Spolupracoval na výstavách a inštaláciách pre rôzne galérie či festivaly Pohoda, Uprising a Grape. Známe sú aj jeho grafiky pre združenie Čierne diery.V nedeľu 17. októbra prevezme štafetu ilustrátorka Tina Minor , ktorá očarí hravým štýlom a pohľadom na svet. Okolitý život zobrazuje akvarelom, ale priťahuje ju aj experimentovanie. Spolupracovala na ilustráciach v knihách a rozprávkach. Po jej boku bude tvoriť výtvarník Marek Cina , ktorého tvorbu poznáte z kníh a plagátov. Patrí k všestranne zameraným výtvarníkom, jeho aktivity sú do veľkej miery podmienené jeho záujmom o fenomén knihy. Typickým znakom jeho tvorby však ostáva osobitá výstižnosť zaznamenávaných scén, postáv a situácii, ako aj nezameniteľný zmysel pre humor.Návštevníci si budú môcť novinku z dielne ŠKODA AUTO obzrieť počas podujatia zblízka a zoznámiť sa tak s jej novými funkciami či vychytávkami. Štvrtá generácia modelu FABIA totiž prichádza ešte bezpečnejšia, vybavenejšia, úspornejšia a praktickejšia než kedykoľvek predtým. Pod kapotou novej generácie sa nachádzajú moderné motory MPI a TSI, ktoré dokážu vozidlu dodať príjemnú dynamiku a pritom sa vyznačujú nízkou spotrebou paliva. Na tej sa okrem iného podieľa vycibrená aerodynamika hatchbacku z Mladej Boleslavi.Štvrtá generácia ŠKODA FABIA ponúka zároveň celý rad moderných bezpečnostných a asistenčných systémov a celkovo až deväť airbagov. Vďaka tomu i vďaka tuhej konštrukcii karosérie patrí k najbezpečnejším vozidlám svojej triedy. Je skvelo pripravená na prepravu detí a až tri sedadlá sú vybavené kotviacimi prvkami ISOFIX. Bohatú výbavu dopĺňa množstvo tradičných aj nových Simply Clever prvkov. FABIA si svojich majiteľov získa detailmi, ako sú napríklad nový odnímateľný držiak nápojov alebo dvojité vrecká na zadnej strane predných sedadiel ideálne pre odloženie mobilného telefónu.Informačný servis