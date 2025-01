Nová generácia vysávačov „Guard“ od Miele redefinuje starostlivosť o podlahy

Ultimátna hygiena vďaka konceptu prachového vrecka ComfortFit



31.1.2025 (SITA.sk) -Výkonný, hygienický, tichý, úsporný as dlhou životnosťou – to sú vlastnosti, ktoré charakterizujú dobrý podlahový vysávač s prachovým vreckom – a Miele je v tejto kategórii v mnohých krajinách jednotkou na trhu. Vreckové vysávače sú vedľa akumulátorových tyčových a robotických vysávačov aj naďalej dôležitými a obľúbenými pomocníkmi v domácnostiach, najmä s ohľadom na hygienu. Fanúšikovská základňa tejto klasiky zostáva veľká a verná. Výhody vreckových pomocníkov sú totiž zrejmé, vrátane úplne bezprašnej výmeny vrecka, čo je zásadné najmä pre alergikov. Ďalším plusom je možnosť časovo neobmedzeného vysávania vďaka káblu bez toho, aby bolo potrebné starať sa o výdrž alebo životnosť batérie. Mnoho používateľov tiež oceňuje nízku hmotnosť prístroja pri jeho prenášaní.Očakávania sú značne vysoké, pretože rodinný koncern z Gütersloh, ktorý v roku 1927 uviedol na trh svoj prvý podlahový vysávač, ohlasuje komplexnú generačnú obmenu tejto produktovej kategórie. "Programom je už samotný názov Guard, teda ochranca," hovorí Sonja Gabriel, viceprezidentka pre marketing produktovej kategórie podlahových vysávačov v Miele. "Tieto vysávače zadržujú prach bezpečnejšie než kedykoľvek predtým, čím chránia podlahové krytiny a samotný prístroj a zanechávajú čistý vzduch v obytnom prostredí."Tento efekt je dosiahnutý vďaka kombinácii vysoko účinného motora, konštrukcii podlahovej hubice a vzduchového vedenia s novým konceptom prachového vrecka a viacstupňovým filtračným systémom. Nový systém ComfortFit s jedinečnou držiacou doskou na prachovom sáčku a protikusom na vysávači zaisťuje spoľahlivé zaklapnutie a bezpečné uzavretie, čo je potvrdené počuteľným cvaknutím. Prach a nečistoty sú tak bezpečne zachytené. Prachové vrecko HyClean Pure je vyrobené z 80 % z recyklovaných materiálov a poskytuje najlepšiu filtráciu aj najmenších prachových častíc na trhu s účinnosťou 99,99 %*.Model Guard L1 "Comfort" je prvým podlahovým vysávačom, ktorý je ovládaný pomocou veľkého LCD farebného displeja, ktorý podľa modelu zobrazuje okrem iného percentuálne naplnenie vrecka a stav vzduchového filtra.Okrem štyroch klasických výkonových stupňov pre závesy, čalúnený nábytok, koberce alebo tvrdé podlahy ponúka Guard L1 Comfort praktický a inteligentný automatický režim, ktorý automaticky rozpozná povrch podlahy a prispôsobí tak výkon pre najlepšie výsledky čistenia a optimalizovanú spotrebu energie. Model Guard L1 "Silence" je s iba 62 decibelmi najtichším vysávačom Miele všetkých čias. Novinkou je aj prepojenie modelu L1 Comfort. Po registrácii v aplikácii Miele ukazuje aplikácia naplnenie prachového vrecka a stav vzduchového filtra vrátane včasného upozornenia, že je potrebné vrecko alebo filter vymeniť. To nielen zaisťuje výkon vysávača, ale aj jeho dlhú životnosť.Nový najvyšší rad nadchne nielen svojou inovatívnou technológiou a komfortnými funkciami, ale aj vizuálne. Estetické trendy farby sa tu odrážajú rovnako ako výrazné akcenty vďaka štruktúrovaným povrchom a kvalitným látkovým poťahom. Zvlášť potom upútajú decentné kovové aplikácie v príjemých farbách ako zlatoružová alebo medená. Prístroje sa tak harmonicky začleňujú do akéhokoľvek prostredia. O atraktívny vzhľad sa starajú predovšetkým bočné ventilačné otvory s diamantovým vzorom, ktoré sú chránené vysoko kvalitným a nečistotám odolným látkovým poťahom.Rovnako ako všetky ostatné podlahové vysávače s navíjacím káblom od Miele je aj Guard testovaný na životnosť až 20 rokov. Prístroje prechádzajú rozsiahlymi kvalitatívnymi testami, vrátane 1 000 hodín nepretržitej prevádzky a ďalšími druhmi záťažových a nárazových testov, napríklad pre hadicu, konštrukciu prístroja, káblový bubon a kolieska.*Spolu s Miele AirClean filtrom (podľa IEC 62885-2) Počas vývojovej fázy inzerovanej série vysávačov C1 testovalo Miele modely a kľúčové komponenty po dobu 750 hodín užívania (= 37,5 hodín ročne) na rôznych výkonových úrovniach. Viac na: www.miele.cz/20rokov Informačný servis