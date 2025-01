Polícia zadržala v košickej MHD muža ozbrojeného nožom, mohol by byť zapojený aj drogovej trestnej činnosti

Zapojenie do drogovej trestnej činnosti

Návrh na väzobné stíhanie

31.1.2025 (SITA.sk) - V autobuse MHD v Košiciach zadržali muža ozbrojeného nožom. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, pred niekoľkými dňami boli policajné hliadky privolané na ulicu Gorkého v Košiciach.Muža s nožom, ktorým nebezpečne manipuloval vo vozidle, nahlásil na tiesňovú linku vodič autobusu po tom, ako ho na to upozornila cestujúca.„Po okamžitom zásahu hliadok PMJ bol muž zadržaný ako podozrivý zo spáchania trestného činu výtržníctva. Počas bezpečnostnej prehliadky zároveň vzniklo podozrenie, že by mohol byť zapojený aj do drogovej trestnej činnosti. Zadržaná osoba bola následne predvedená na Obvodné oddelenie PZ Košice - Staré Mesto, kde bol prípad odovzdaný poverenému policajtovi na ďalšie procesné úkony," informuje polícia.Doplnila, že počas skráteného vyšetrovania sa potvrdilo podozrenie z neoprávneného prechovávania omamných a psychotropných látok. Voči mužovi teda bolo vznesené obvinenie.„Po riadnom procesnom zadokumentovaní bol vyšetrovací spis odovzdaný prokurátorovi s návrhom na väzobné stíhanie," dodáva polícia s tým, že vo štvrtok 30. januára sudca Mestského súdu Košice rozhodol o vzatí muža do väzby. Podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva polícia naďalej vyšetruje.