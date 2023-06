Nová historická romanca Manželská pretvárka

Novinka Manželská pretvárka poteší každú fanúšičku historických romancí, pretože jej nechýba nič: má veľa romantiky a lásky, napätie a dobrodružstvo, tajomstvo, ale aj škandál. Z tohto príbehu budete doslova očarené.

Keď ovdovený lord Adrian Torrington súhlasil, že sa stane špiónom v službách britskej koruny, nikdy neplánoval, že sa bude vydávať za lúpežníka. A už vôbec nie, že prepadne nesprávny koč. Keď však uviazne na ceste s mladou ženou v bezvedomí a dieťaťom, je nútený navrhnúť jej manželstvo, aby ochránil nielen jej česť, ale i vlastnú totožnosť a nebezpečné poslanie.

Adrian odvezie slečnu Elizabeth Cantrellovú a jej nemanželského syna Isaaca do rodinného sídla Middlecrest Abbey, pričom nemá ani tušenia, že Isaacovým otcom je jeho mladší brat. Na veľkolepom panstve ich čakajú lordove krásne, takmer dospelé dcéry, ale aj zákerný vrah a rozpúta sa horúčkovitá honba za chýbajúcimi spravodajskými informáciami, ktoré by mohli zvrátiť vojnu s Francúzskom.

V obave z toho, čo by lord Torrington mohol urobiť, keby sa dozvedel pravdu o jej synovi, musí byť Elizabeth stále o krok vpredu - pred svojím krehkým srdcom, neistou budúcnosťou a tajomnou osobou, ktorá sa zo všetkých síl usiluje zničiť jej novú rodinu...

Manželská pretvárka ponúka okrem romantiky aj napätie, je tam vražda, intrigy, tajomstvo, takže sa do príbehu ponoríte od prvých strán. Abigail šikovne prepojila tajomstvo s romantikou a gotickými prvkami regentského Anglicka. Vie skvele vypointovať príbeh, sama číta rada prekvapivé závery a presne o to sa aj sama snaží. „Milujem osviežujúci prvok prekvapenia, ktorý nasleduje po zamotanom tajomstve a nečakaných zvratoch. Je to akoby taká odmena na konci príbehu. Čerešnička na torte,“ dodáva.

Odporúčame čitateľkám, ktoré si zamilovali knihy Sarah E.Ladd, alebo Julie Klassenovej. Jej príbeh prirovnávajú k Jane Eyrovej, či Daphne du Maurier.

Abigail Wilson je autorkou šiestich historických romancí, v ktorých spája vášeň pre regentské Anglicko s romantickými príbehmi opradenými tajomstvom. Za svoju tvorbu získala viaceré prestížne ocenenia.

Milan Buno, knižný publicista