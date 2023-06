Slovenská národná galéria otvára expozície Moderna a Sakrálne umenie

Slovenská národná galéria (SNG) sprístupní v piatok (23. 6.) prvé dve dlhodobé expozície zamerané na slovenské moderné umenie prvej polovice 20. storočia a na sakrálne umenie z obdobia gotiky a baroka. Galéria znovu sprístupní aj experimentálne expozície, kde pribudne nová časť venovaná historikovi umenia a bibliofilovi Igorovi Gazdíkovi. Ako informovala SNG na štvrtkovej tlačovej konferencii, v expozíciách budú od piatka do nedele (25. 6.) aj prvé kurátorské výklady.



Prvé dve dlhodobé expozície SNG, z celkovo šiestich, ktoré zaplnili výstavné priestory galerijného komplexu, sú Moderna a Sakrálne umenie. Ako uviedla kurátorka Katarína Bajcurová, Moderna približuje príbeh slovenského výtvarného umenia prvej polovice 20. storočia. Návštevníkom ukáže to najdolezitejsie, co sa odohralo v nasom umeni v priebehu rokov 1890/1900 – 1948.

"Dozvedia sa tu viac o tom, ako umenie odpovedalo na nove civilizacne vyzvy a spolocenske premeny, ako umelci reagovali na svet, v ktorom zili, a akym sposobom sa tieto skutocnosti premietali do ich diel, menili vizualnu obraznost a rec vytvarneho umenia," dodala Bajcurová s tým, že do kľúčových bodov expozície vstupuje aj niekoľko intervencií z diel umenia druhej polovice 20. storočia, ktoré "poukazujú na pribuznost istych vyznamovych kodov, obrazov, posun ich chapania a premenu v case".



V expozícii Sakrálne umenie možno objaviť najvzacnejsie goticke a barokove obrazy a sochy zo zbierky SNG, doplnene o ikony a malby europskeho umenia 16. až 19. storocia. Expozíciou prevedie návštevníkov niekolko tem, ktore sa spajaju s nabozenskym umenim - Pasie, Svata rodina, Ludova zboznost ci Original & kopia, zastavia sa aj pri skupine najstarsich drevenych skulptur na Slovensku. Kurátori plánujú expozíciu prilezitostne ozivovat kultovymi predmetmi inych velkych nabozenstiev. "Takisto tu pribudnú na kratsie casove obdobie aj kresby, grafiky a fotografie, ktore su na dlhodobe vystavovanie citlivejsie," vysvetľujú Dusan Buran a Katarina Kolbiarz Chmelinova.



Od piatka bude môcť verejnosť opäť navštíviť aj experimentálne expozície v priestoroch Esterházyho paláca, ktorý dostal nový názov Esterházy. Dostupná je obľúbená interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov a Antimúzeum J. K. Netradičný formát doplní nová expozícia Biblioman. Krásna kniha a dizajn knihy zo zbierky teoretika a historika umenia, knihovníka a bibliofila Igora Gazdíka.