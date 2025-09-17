|
Streda 17.9.2025
Meniny má Olympia
Nová ikona chuti: whiskey, káva a med v jednej fľaši
Ide o jedinečné spojenie jemnej írskej whiskey, remeselnej kávy a poctivého medu. Výsledkom je moderný chuťový zážitok, ktorý spája tradíciu s inováciou a osloví aj novú generáciu ...
17.9.2025 (SITA.sk) - Ide o jedinečné spojenie jemnej írskej whiskey, remeselnej kávy a poctivého medu. Výsledkom je moderný chuťový zážitok, ktorý spája tradíciu s inováciou a osloví aj novú generáciu konzumentov.
Značka Tullamore D.E.W. si na uvedenie svojho najnovšieho produktu na trh vybrala Prahu, a to nie náhodou. Česká a Slovenská republika sú dlhodobo jednými z jej najsilnejších trhov – Tullamore D.E.W. je najpredávanejšou írskou whisky na Slovensku a v Česku.
"Kombinácia dokonale jemnej írskej whisky, kávy a medu prináša úplne nový chuťový zážitok, ktorý si zachováva charakter Tullamore D.E.W., ale zároveň oslovuje nové generácie spotrebiteľov," hovorí Kevin Pigott, globálny ambasádor značky. "Sme hrdí na to, že môžeme tento výnimočný produkt predstaviť svetu práve tu v Prahe."
Nová Café Honey prináša skutočné spojenie medzi dvoma krajinami – Írskom a Českou republikou. Základom je jemná, trikrát destilovaná írska whisky Tullamore D.E.W., ktorá je známa svojou vyváženosťou a jemnosťou. To dopĺňa výberová káva Arabica z malej remeselnej pražiarne na severozápade Írska, ktorá dodáva nápoju príjemnú horkosladkú hĺbku. Treťou ingredienciou je český med – poctivý a kvalitný, s ktorým značka už predtým oslávila úspech pri uvedení medu Tullamore D.E.W. Honey. Výsledná kombinácia ponúka chuťový profil, ktorý zostáva verný tradícii írskej whisky, no zároveň prináša nový a moderný rozmer, schopný osloviť mladšie generácie.
Značka Tullamore D.E.W. nie je žiadnym nováčikom na svetovej scéne – jej história siaha až do roku 1829. Je pomenovaný po meste Tullamore a vizionárovi Danielovi E. Williamsovi, ktorého iniciály sú ikonické "D.E.W." v názve. Dnes sa whisky Tullamore D.E.W. predáva vo viac ako 130 krajinách sveta a je známa svojou charakteristickou jemnosťou a výraznou tradíciou trojitej destilácie.
Okrem toho každá fľaša nesie podobizeň írskeho vlkodava – symbol sily, hrdosti a tradície, ktorú značka predstavuje.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nová ikona chuti: whiskey, káva a med v jednej fľaši © SITA Všetky práva vyhradené.
